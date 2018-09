Gisele Bündchen confiesa que pensó en suicidarse durante su noviazgo con Leonardo DiCaprio

ABC

Actualizado: 27/09/2018 00:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es una de las modelos mejor pagadas del mundo, se ha ganado con su trabajo ser uno de los rostros que serán recordados del mundo de la moda y además tiene una familia perfecta formada junto a uno de los deportistas más conocidos. Y pensó en suicidarse.

Gisele Bündchen ha publicaro una nueva biografía, «Lessons: My Path to a Meaningful Life», en la que la brasileña de 38 años hace un repaso por su carrera, destacando los ataques de pánico y los pensamientos suicidas que sufrió durante una época.

«Las cosas pueden parecer perfectas desde fuera, pero uno no tiene ni idea de lo que está pasando en realidad. Creo que es momento de compartir algunas de las cosas que me hacen vulnerable y explicar por qué no cambiaría ninguna de las experiencias que he vivido», ha explicado la modelo en una extensa entrevista para la revista «People».

Bündchen creció con sus cinco hermanas -una de ellas, su gemela- en Horizontina, Brasil, y su carrera despegó a los 14 años tras ser descubierta por un agente en un centro comercial. «Me decían que mi nariz era demasiado grande y mis ojos demasiado pequeños y que jamás estaría en la portada de una revista», recuerda de sus duros comienzos. La fama internacional lelgó en 1997, cuando desfiló en topless para Alexander McQueen. Tres años más tarde, firmaba un contrato de 25 millones con Victoria's Secret y comenzaba un noviazgo con Leonardo DiCpario.

La modelo con su marido, el jugador Tom Brady - GTRES

En el año 2003, sufrió su primer ataque de pánico tras un vuelo en un avión privado diminuto y comenzó a temer a los espacios pequeños. «Estaba en lo más alto, tenía buena relación con mi familia y siempre me había considerado una persona positiva. No podía enetnder por qué me sentía así. No tenía fuerzas, me hacía pequeñita y no podía respirar», rememora.

Adiós a los cigarrillos, el alcohol y el azúcar

Cuando los ataques de pánico empezaron a suceder con más frecuencia, Bündchen llegó a pensar en quitarse la vida. «Pensaba que si saltaba por el balcón, por fin sería el final de todo y no tendría que preocuparme más de mis sentimientos».

Tras ver a un especialista, Bündchen se dio cuenta que era mejor cambiar su estilo de vida que comenzar a medicarse. «Fumaba cigarrillos, me bebía una botella de vino y tres cafés cada día. En uno solo, dejé todo». Tampoco volvió a consumir azúcar -sus hijos tienen prohibidas hasta las gominolas de Halloween- y comenzó a practicar yoga y a meditar para luchar contra el estrés.

También fue el momento de replantearse su manera de enfocar sus relaciones de pareja. En 2005 rompió con DiCaprio, una decisión de la que no se arrepiente. «Todo el que se cruza en nuestro camino nos enseña algo. Y yo aprendí mucho con él».