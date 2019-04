La fotografía que probaría la infidelidad del Príncipe Guillermo a su mujer

Desde hace unas semanas, los tabloides británicos se han cebado con los rumores que contaban que el Príncipe Guillermo de Inglaterra habría sido infiel a su esposa, Catalina Middleton, con una de sus mejores amigas, Rose Hanbury, mientras la duquesa estaba embarazada de su tercer hijo, el Príncipe Louis.

Todo parecía quedarse en un simple chisme hasta que esta semana se han publicado dos fotografías que podrían ser la prueba definitiva que probaría el affaire del heredero al trono británico. En ellas se puede ver al fondo al duque de Cambridge y la amiga de su mujer disfrutando de una noche de fiesta, sin embargo hay un momento en el que él se inclina hacia ella y da la impresión de que se están besando.

So wise he went kissing other women when Kate was pregnant 🤣🤣🤣🤣 he obviously can't keep his community Willy in his pants 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nmZQ0PpGbZ