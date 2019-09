Estanislao Fernández, ¿una «drag queen» en la Quinta de Olivos? Así es el único hijo de Alberto Fernández, candidato bajo el amparo de los Kirchner a la presidencia argentina

Argentina atraviesa una crisis casi sin precedentes y, de acuerdo con las últimas estimaciones electorales, el abogado Alberto Fernández (60 años) podría alcanzar en diciembre la Casa Rosada. Aunque no todo está dicho, las posibilidades de que el candidato por el Frente de Todos sea investido presidente son muy altas, de ahí el interés institucional de su viaje a España y Portugal esta semana. De perfil absolutamente opuesto al del actual presidente Mauricio Macri (60), el candidato propuesto por Cristina Fernández de Kirchner (66) y su familia se prepara para ocupar la casa de Gobierno.

Alberto Fernández junto a su hijo

Además de las reuniones de agenda del político peronista, la visita de Fernández a tierra ibérica también resultó la presentación internacional de quien se convertiría en la nueva primera dama argentina en apenas unos meses, Fabiola Yáñez. De 38 años -22 menos que su pareja-, esta periodista, que alterna el trabajo en los medios con su pasión por la interpretación, convive con el candidato desde hace tres años en un edificio ubicado en el lujoso barrio porteño de Puerto Madero.

«Orgullosa de vos»

La posible sucesora de Juliana Awada (45) comparte con ella su gusto por el buen vestir aunque, a diferencia de la esposa de Macri, no se vincula con el estilo desde la veta empresarial, sino desde un entorno relacionado al mundo del espectáculo, siguiendo la línea instaurada por Eva Perón, quien también fue actriz. El día de las elecciones primarias que transformaron a Fernández en el aspirante mejor posicionado, Yáñez utilizó las redes sociales para felicitarlo. «Todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Estoy orgullosa de vos. ¡Te admiro mi amor!», escribió. Ambos se conocieron en 2013, cuando ella lo entrevistó durante sus estudios de Periodismo. Tres años más tarde, en 2016, la pareja se comprometió en París.

Más allá de la periodista argentina, el núcleo del clan Fernández está integrando por el hijo del político llamado Estanislao y que ostenta gran fama en las redes sociales, donde cuenta con un caudal de más de 89.000 seguidores. Los medios argentinos ponen el foco especialmente en su condición de «cosplayer, crossplayer y drag queen» -se define- y que se evidencia en las fotos que publica en las redes sociales, donde habitualmente aparece travestido.

Gran admirador del animé japonés, el joven de 24 años suele asistir a fiestas y eventos en la noche porteña disfrazado de algún personaje y cuenta con un apodo que ya es famoso en Buenos Aires: Dyhzy. Estudiante de Ilustración, Estanislao fue premiado en su Universidad por un trabajo titulado «El poder del maquillaje». Desde el año 2015, el hijo de Fernández ha ido ganando fama como drag queen y aunque su popularidad antecede a la presentación del político como candidato a la presidencia, la prensa local ha puesto su mirada en él.

Pánico escénico

Y precisamente esa posibilidad ha desatado en Estanislao una suerte de pánico escénico, tal y como el joven ha confesado en YouTube. «Nunca voy a estar preparado, pero es lo que me toca. Hay gente a la que le tocan padres sobreprotectores y a otros nos tocan padres políticos. Me quita la posibilidad de crecer por mis propios méritos», dijo. Cuando su progenitor le contó su intención de luchar por la jefatura del Estado, «tuve una crisis. Me puse a llorar porque no pensaba que él iba a querer ser Presidente y tampoco que se lo iban a proponer por la figura controversial que es mi papá dentro del peronismo». Y añadió: «Ni en pedo me iría a vivir a Olivos».