Enrique Iglesias se plantea su salida de la música «para así no hacer otra cosa que ser padre»

Juntos han conseguido formar una de las parejas más estables del «Star System» y de paso una familia en Miami

Madrid Actualizado: 10/10/2018 19:48h

La música ha dado muchas alegrías a Enrique Iglesias (43 años), pero no solo en el plano profesional. También fue la culpable de que su camino se cruzase con el de la exmodelo rusa Anna Kournikova (37). Corría el año 2001 cuando el cantante sacó a la venta el disco Escape, su quinto álbum de estudio, para el que grabó un viedoclip en el que participó la también extenista.

Fue amor a primera vista. Desde entonces han mantenido una relación de lo más discreta. Son pocos los eventos públicos a los que acuden juntos y pocos los titulares que han protagonizado, por no decir escasos hasta que en diciembre del año pasado se convirtiesen en papás de mellizos, Nicholas y Lucy, dando la sorpresa pues ambos se las habían apañado para mantener el embarazo en secreto.

Casi por primera vez en su vida, el cantante ha concedido una entrevista con los medios y ha elegido el medio «The Sun» para contar su reciente la paternidad y la relación con el amor de su vida desde hace casi 20 años. «Es increíble ser testigo de lo buena madre que es», aseguraba en referencia a la extenista. Es increíble ver a una madre hacer lo que ella hace, cuando el instinto de una madre se activa», aunque confiesa que «como cualquier pareja, de vez en cuando pasamos por algunos altibajos y no siempre es ideal. Pero es perfecto en cierto modo para mí».

Después de 16 años de noviazgo, por fin han dado un paso más en su relación, aunque por el momento no van a pasar por el altar. «Estamos muy felices tal y como estamos. Cuando llevas tanto tiempo con la misma persona, llega un punto en el que ya sientes que estás casado. Creo que la única diferencia entre otras parejas y nosotros es que nosotros no hemos tenido que caminar hasta el altar», asegura.

Juntos han conseguido formar una de las parejas más estables del «Star System» y de paso una familia en Miami, ciudad en la que viven en una gran mansíon desde 2013, que cuenta con una superficie de 1.850 metros cuadrados. «Tal vez no me veo haciendo nada más que unos pocos álbumes y eso es todo. Para así no hacer otra cosa nada más que ser padre», asegura.