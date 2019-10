La drástica decisión de Terelu Campos sobre su familia Teniendo en cuenta en interés público que generan sus vidas, la televisiva quiere evitar su sufrimiento

El «clan Campos» al completo atraviesa una situación complicada tanto a nivel personal como profesional. Terelu Campos, que abandonaba hace unos meses su trabajo como colaboradora en «Sálvame», también pasa por un momento delicado a nivel económico. Además, a esta situación se suma también el bache de salud por la operación de pecho a la que se sometió este mismo año.

La familia ha estado en el ojo del huracán durante todo el verano debido a las informaciones que aseguraban que Bigote Arrocet, pareja de María Teresa Campos, le habría sido infiel con otras mujeres. Un asunto que hacía estallar a la propia presentadora, que suplicaba respeto a su intimidad.

En este contexto, y teniendo en cuenta el interés público que generan sus vidas, Terelu ha tomado una drástica decisión para evitar el sufrimiento de su familia. Así, «las Campos» han decidió «blindar» sus teléfonos móviles para evitar leer todas las noticias que se publican sobre ellas. «Yo tengo la suerte de que en mi móvil no me entra nada y vivo sin esta angustia», contaba en «Viva la Vida» cuando en el plató abordaron el tema de la noticia falsa del fallecimiento de su madre: «Me enteré por Kike Calleja».

María Teresa Campos, por su parte, se enfadó sobremanera al enterarse de esa noticia falsa que hizo creer que había muerto. De hecho, la presentadora afirma que va a tomar acciones legales contra el medio que distribuyó la información.

Pero Terelu Campos no es la única que ha decidido poner tierra de por medio para evitar sufrir a causa de rumores o noticias sobre su familia. María Teresa ya contó hace unos meses, cuando la polémica de Bigote Arrocet estaba a la orden del día, las medidas que había tomado para protegerse, y que ahora replican sus hijas: «No veo lo que se dice de mí en televisión por salud, y les tengo dicho a todos que no me cuenten nada por el móvil».