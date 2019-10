Terelu Campos: «La primera vez que mi hija me vio sin pelo me dijo que estaba guapísima» La televisiva ha participado en la mesa redonda que ha organizado Ausonia y la AECC para hablar de investigación y prevención del cáncer

Terelu Campos continúa su lucha contra el cáncer. La periodista ha pasado ya por dos operaciones pero sigue en el proceso de la enfermedad sin perder la sonrisa, siendo ejemplo visible de que el cáncer se puede aceptar. «Hay que dedicarse tiempo a cuidarse, a quererse, a maquillarse, a mirarse al espejo y no verse como una enferma. La primera vez que mi hija me vio sin pelo, me maquillé para que me viera bien y ella me dijo: 'mama, estás guapísima', fue un subidón, no olvidaré ese momento jamás», ha confesado la periodista.

Terelu ha participado este miércoles en una mesa redonda organizada por Ausonia y la Asociación Española contra el cáncer y ha sido rotunda: «Hay que tener miedo a no ir al médico, no a ir al médico, la prevención y las revisiones son fundamentales».

En la mesa redonda han participado el Doctor Arribas, Director de Investigación Preclínica del Vall d’Hebron Instituto de Oncología, que actualmente trabaja en un proyecto financiado por Ausonia y ha conseguido importantes avances en la investigación contra el cáncer de mama. «Con la ayuda de Ausonia, el año pasado, acabamos un proyecto en el cual encontramos una terapia prometedora contra un tipo de cáncer de mama que, aproximadamente, afecta al 20% de las pacientes», cuenta.

Junto a él también ha estado Estíbaliz García, responsable de prevención y promoción de la salud de AECC, que nos ha dado consejos para prevenir el riesgo de cáncer de mama. «Evitar el tabaco y el alcohol, llevar una alimentación saludable y hacer deporte son las claves», ha dicho la doctora.

Tanto Terelu Campos como el Doctor Arribas y Estíbaliz García están de acuerdo en que la clave es la investigación. Por ello, Ausonia lleva doce años colaborando con la AECC, financiando proyectos de investigación.