Así se convirtió Kim Kardashian en el 'ángel de la guarda' de los presos por tráfico de drogas Tras reunirse con Donald Trump y conseguir la libertad para Alice Johnson, condenada a cadena perpetua, la californiana vuelve a la carga para luchar contra lo que considera un abuso de la justicia

Kim Kardashian no parará hasta cambiar un sistema judicial cuyas penas considera injustas. La influencer ha vuelto a la carga para conseguir la libertad de otro preso por tráfico de drogas, Chris Young, tras cumplir su objetivo con Alice Johnson, quien salió de la cárcel tras una reunión de Kardashian con Donald Trump en la Casa Blanca.

De hecho, según publica «Page Six», Kardashian ya estuvo en la residencia presidencial para tratar el caso de Young, condenado a cadena perpetua por posesión de marihaua y cocaína en 2010. Ella misma ha abordaro el caso en el podcast «Wrongful Conviction» este miércoles, donde aseguró que espera que Trump vuelva a abrirle las puertas del Despacho Oval.

Young lleva ya una década encarcelado por su crimen. «No es justo. Tiene 30 años, lleva diez en prisión», lamentó Kardashian, quien apunta a varias irregularidades en el caso de Young, quien no tiene derecho a libertad condicional. «Hablé con el juez que lo sentenció y me dijo que colgó la toga porque nunca se vio obligado a hacer algo tan injusto. Ahora, nos está ayudando a sacarlo de la cárcel», apuntó.

Además, Kardashian reveló que habla con frecuencia con Jared Kushner, yerno de Trump, a quien la californiana se refirió como «un apasionado» a la hora de luchar por una ley más justa.

Así, Kim Kardashian, la mujer con más seguidores de Instagram y pilar fundamental de una familia cuyos ingresos crecieron exponiencialmente gracias a «Keeping Up with the Kardashian» ha puesto su fama a los pies de una causa. Un movimiento que muchos creen controlado por su marido, Kanye West, quien en varias ocasiones ha confesado su intención de presentarse a las próximas elecciones de Estados Unidos.