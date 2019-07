Instagram El emotivo detalle de Belén Esteban a Carlota Corredera por su cumpleaños La presentadora cumple 45 años y la «princesa del pueblo» le ha dedicado unas cariñosas palabras

Belén Esteban se encuentra disfrutando de un fin de semana en Málaga, como se ha podido ver en sus «stories» de Instagram en las que aparece bailando al ritmo de su cantante favorita, Rosalía, y disfrutando en una fiesta en la playa. A pesar de haber estado sin parar de moverse y cantar, la «princesa del pueblo» ha tenido un momento para felicitar el día de su buena amiga Carlota Corredera.

La presentadora cumple hoy 45 años y la colaboradora ha querido tener un detalle con ella publicando un mensaje cariñoso junto a una imagen de las dos abrazadas: «Hoy es el cumpleaños de Carlota Corredera. Ojalá todo el mundo te conociera como yo. Siempre estando en lo bueno y en lo malo, para mí eso es una amistad. Muchas gracias por estar en mi vida, te quiero mucho: FELICIDADES».

Belén y Carlota han forjado un buena amistad estos últimos meses, un fuerte vínculo que quedó demostrado cuando la presentadora contaba lo ilusionada que estaba por la boda de la «princesa del pueblo», días antes de la celebración, a través de sus redes sociales: «Tu felicidad es la de todas las personas que te queremos, ¡viva la novia!».

Pero, como casi siempre, la mayoría de las publicaciones de los famosos suelen recibir críticas y así ha ocurrido con la fotografía de Belén. Los usuarios de la red social criticaban la «falsedad» de Carlota hacia la colaborado. Acusaciones de malos tratos hacia sus compañeros o de «sonrisa forzada» eran algunos de los comentarios que recibía la imagen: «La cara que tienes de fingida... Como estás con la Esteban y tienes que hacerle la pelota, claro. Carlota, no se puede ser más desagradable, como tratas a los colaboradores y a Belén, que desde luego no igual que a Milá. Eres prepotente y no escuchas a nadie, solo existes tú, que eres un espantapájaros y que andas mal. No vales para presentadora y punto, tú mejor donde no se te vea».