Tras once semanas en «Supervivientes», Chelo García-Cortés se ha quedado a un paso de llegar a la final en el «reality» de Telecinco y ya está de vuelta en España. La periodista ha regresado a su país y lo ha hecho cargando contra «Sálvame», el programa del que lleva formando parte casi una década.

Tanto el pasado domingo en «Conexión Honduras», el programa que presenta Jordi González, como este domingo en «Tierra de Nadie», el formato que conduce Carlos Sobera, la colaboradora de «Sálvame» se mostró muy crítica con sus compañeros. «Me han machacado muchísimo», aseguró, antes de cargar directamente contra dos tertulianas, María Patiño y Gema López. «Me ha dolido tanto el último mes que pasé en "Sálvame" que a quien menos he echado de menos es a ellas», le dijo el domingo a González, vía telefónica. «“Supervivientes” me ha servido para ser yo, liberarme y recuperar mi autoestima personal, que había perdido», confesó ayer frente a Sobera.

Sus declaraciones, como no podía ser de otro modo, han tenido su respuesta en «Sálvame», pues a los tertulianos habituales del formato que presenta Jorge Javier Vázquez no les han sentado nada bien las palabras de Chelo García-Cortés. En especial, a Mila Ximénez y Kiko Hernández. «Eres tonta. No te subas muy arriba, porque te vas a dar un castañazo monumental. He visto ganadores que no tienen esa sonrisa fingida», dijo Hernández, con rabia, al respecto de su compañera.

Acto seguido, el exconcursante de «Gran Hermano 3» comenzó a airear los trapos sucios de García-Cortés. «Tuvo que pedir dinero hasta a un prestamista», aseguró. Términos similares en los que se expresó Mila Ximénez, que afirmó haberle prestado a su compañera varios miles de euros en los últimos años. «Hay que ser muy arrastrada para pedirle dinero a alguien que odias», aseveró, sin dejar de atacar a Chelo. «Este programa la ha apoyado mogollón, pero la experiencia no la ha cambiado. ¡Sigue igual que siempre!».

Vázquez, por su parte, siguió metiendo cizaña. «Lo que dijo de María (Patiño) y Gema (López) me pareció muy mal», comentó. La segunda no ocultó su decepción con García-Cortés por sus palabras en «Supervivientes» sobre ella. «La he dicho que me ha parecido tremendamente injusta. Desconocía que se hubiera ido enfadada, porque el día de antes de irse estuvimos mensajeándonos», desveló en «Sálvame».

Pese a ello, trató incluso de defenderla ante la fiereza de Mila y Kiko. Lo mismo que Belén Esteban, que rompió una lanza en favor de Chelo. «No me gusta nada todo lo que estáis diciendo», advirtió a los colaboradores, que en ningún momento ocultaron su malestar al respecto de las declaraciones de García-Cortés.