La añoranza de José Manuel Soto hacia la España franquista

El cantante José Manuel Soto vuelve a ser noticia por unas polémicas declaraciones que han incendiado la red. Esta vez, a través de la plataforma Twitter ha creado un hilo de seis mensajes en los que explica su añoranza por la época de Franco.

Nací en el 61, soy el cuarto de nueve hermanos, fui a varios colegios d curas, jamás me pegaron ni sufrí abusos de ningún tipo, éramos felices jugando al futbol 20 contra 20 en un campo d albero con un balón d goma, no crean todo lo q les cuentan, era una España sencilla y feliz

Es cierto que no alude a la época Franquista de manera directa, pero sí da a entender que durante esos años la calidad de vida era mucho mejor. «La democracia trajo más libertad y más nivel de vida, pero ¿somos más felices? Yo no lo creo, hemos creado una sociedad crispada, protestona, que habla mucho y escucha poco, se han perdido valores importantes como el respeto a los mayores, el esfuerzo, la disciplina y la humildad», afirmaba el cantante en uno de los mensajes de este hilo.

Era una España feliz, las mujeres se dedicaban a parir y no opinaban ... ah!!!! no opinaba nadie que te fusilaban.Que España mas bonita no?