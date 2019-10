La amenaza de Belén Esteban a Chayo Mohedano El regreso de la ex de Amador Mohedano a Telecinco como colaboradora de «Ya es mediodía» ha avivado la guerra con los colaboradores de «Sálvame»

ABC Madrid Actualizado: 14/10/2019 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo comenzó a principios del mes de septiembre, cuando desde «Sálvame» se burlaron de uno de los conciertos de Chayo Mohedano en Chipiona (Cádiz). Unas declaraciones que sentaron como un jarro de agua fría a su madre Rosa de Benito, quien no dudó en responder dando a «me gusta» en Twitter comentarios de muy mal gusto sobre las colaboradoras de «Sálvame».

Ante esta ofensa, «la princesa del pueblo» decidió responder a la que hasta ese momento consideraba su amiga: «Me da pena. Yo me he matado en este plató por ella y todos mis compañeros lo saben, entonces tengo la conciencia tranquila. Luego no vengas a darme un abrazo porque he sido tú amiga pero ya no lo soy», y añadió «Porque si yo fuera mala ahora mismo diría de todo pero no lo voy a hacer, pero no me provoques y no te escondas detrás de un 'like'».

Gtres

Ahora, el regreso de Rosa Benito a Telecinco como colaboradora de «Ya es mediodía» ha avivado la guerra con los colaboradores de «Sálvame». «Ella evita encontrarse con alguno de nosotros. Lo sé porque me lo han dicho», aseguró Belén Esteban. «A mi me gustaría verla porque tengo algo que decirla. Ella no es dueña de los actos que haga su hija pero sí me gustaría enseñarle una cosa que me mandó Kiko Hernández en la que su hija compartía una cosa mía», y aseguró que «yo nunca diría y atacaría con una cosa tan sucia como hizo su hija porque yo podría tapar la boca a Rosario hablando de 'COCOS O DE PIÑAS'».

La colaboradora intentó zanjar el tema diciendo: «Rosario sabe perfectamente de lo que estoy hablando».