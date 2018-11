Admitida a trámite una demanda de paternidad contra el futbolista Samuel Eto'o Según ha podido saber ABC en exclusiva, la madre de esta supuesta hija ha presentado todo tipo de documentación y el camerunés de 38 años, que ya es padre de cinco hijos, tendrá que responder a la demanda en las próximas semanas

Angie Calero

@AngieCalero Seguir Actualizado: 07/11/2018 20:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Samuel Eto'o, demandado por abandonar a su hijo

El juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid ha admitido hoy a trámite una demanda de paternidad contra el futbolista Samuel Eto'o. El camerunés de 38 años, que ya es padre de cinco hijos, tendrá que responder a la demanda en las próximas semanas. El escrito ha sido presentado por D.R., una mujer de 38 años que afirma que su hija, de 18 años, es hija del futbolista.

ABC ha tenido acceso al escrito que la madre de esta presunta hija ha presentado en el juzgado, donde se aportan todo tipo de detalles y documentación que acreditan que ella y Eto'o mantuvieron una relación durante seis meses, fruto de la cual nació su hija, E.D.R.. El idilio entre ellos comenzó en abril de 1997 y durante el tiempo que duró, D.R. pasó todas las tardes en el domicilio de Madrid de Eto'o, aunque no llegó a mudarse nunca a su casa. En febrero de 1998, D.R. se hizo la prueba de embarazo y quedó con el futbolista para contárselo, creyendo que «actuaría de forma responsable respecto al hijo que tenían en común, aunque prefería que no tuviera el niño». Durante el embarazo, D.R. «intentó en varias ocasiones comunicarse con él, pero no contestó a sus llamadas ni correos electrónicos». Le envió incluso un mensaje telefónico informándole a Eto'o de que iba a dar a luz en la Fundación Hospital Alcorcón, y él nunca contestó.

Para este proceso, la mujer se ha puesto en manos del abogado Fernando Osuna, abogado experto en casos de filiación, quien ha aportado todo tipo de pruebas que indican que existió una relación entre ellos. Entre todas esas pruebas, la defensa de madre e hija ha presentado un acta levantada firmada ante notario que recoge declaraciones de varios testigos que vivieron en aquel momento la relación de Eto'o con D.R.. También han presentado todo tipo de fotografías del futbolista y la madre juntos.