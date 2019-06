Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: Victoria Beckham se salta el protocolo con un vestido premamá de Meghan Markle De blanco, color prohibido en esta boda y en todas, la diseñadora fue más fiel a sí misma que a los contrayentes La duquesa de Sussex llevó el mismo modelo durante las celebraciones del Día de la Commonwealth

Victoria Beckham no acertó del todo en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. No es que no fuera elegante, que desde luego lo fue (más que muchas invitadas que pecaron de exuberantes), pero el vestido no era el más apropiado para una boda. Y menos para una en mitad de junio en Sevilla.

El vestido de Victoria: blanco y de corte midi - EFE

Para empezar se saltó el protocolo, el de esta ceremonia en concreto y el de todas. Los novios habían pedido a las señoras que evitaran algunos colores: rojo, naranja, verde y blanco. Este último no hacía falta mencionarlo, ya que normalmente se descarta para no eclipsar a la que suele vestirlo en el altar. Pero Victoria decidió ir de blanco y, fiel a sí misma, se puso un modelo con un original estampado de cadenas que pertenece a su colección de Invierno 2019/2020.

Corte midi (tendencia absoluta) y manga larga, el vestido era realmente bonito pero quizás demasiado abrigado para lucirse a las puertas del verano. Además, la diseñadora se colocó un pañuelo al cuello. ¿Tanto frío hacía en Sevilla? Falló también en los zapatos, que eran preciosos pero fucsias (color prohibido), y en las gafas de sol, un complemento que a la mujer del futbolista le encanta pero que no se recomienda en una ceremonia a no ser que sean todos mafiosos. [Mira aquí los looks de todos lo invitados]

Meghan Markle y el Príncipe Harry, durante las celebraciones del Día de la Commonwealth

El caso es que el vestido no pasó desapercibido. Y a los más avispados les sonaba. ¿Pero dónde lo habíamos visto antes? Pues lo llevó nada menos que Meghan Markle, embarazada, el pasado marzo durante los actos de celebración del Día de la Commonwealth. Y lo defendió de maravilla. La duquesa de Sussex lo conjuntó con un abrigo blanco ligero y unos stilettos muy parecidos a los de Victoria, pero en color verde. Aunque sin duda el complemento más llamativo fue el pillbox en su cabeza al estilo de Jackie Kennedy.

Victoria Beckham estaba estupenda, pero podía haber reservado el modelo autopublicitario para otra ocasión más adecuada. Incluso para una reunión de trabajo.