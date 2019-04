Instagram El último retoque estético de Paula Echevarría La actriz ha acudido a un centro de belleza para poner a punto su rostro

ABC Madrid Actualizado: 03/04/2019 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Paula Echevarría provoca una pelea con su fans

Paula Echevarría atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel personal. Tras cumplirse un año de su divorcio con David Bustamante, presume orgullosa de su amor por el futbolista del Málaga C.F, Miguel Torres, con quien se escapa cada vez tiene ocasión.

A sus 41 años, luce un físico increíble a pesar de que recientemente aseguró que, al haber dejado de fumar, ha engordado algunos kilos. Eliminar este hábito de su vida se suma al plan de belleza que ha comenzado de cara al verano, con duros entrenamientos personales y prácticas como el pilates.

Instagram

Además, Echevaría cuida mucho su rostro y recientemente se ha sometido a un retoque que está muy de moda entre las famosas. La bloguera ha contado a través de las historias de Instagram que se ha realizado un Shading de cejas, o lo que es lo mismo, un procedimiento para sombrearlas y conseguir un mejor aspecto.

A través de la micropigmentación y el diseño de la ceja se consigue una mirada mucho más definida: «Después de un año me he venido a retocar las cejas con mi Anabel. Me han quedado súper bonitas. Ahora estoy sin maquillar y se ven mucho más», ha dicho.

Tratamiento de moda

Belén Esteban también se realizó un procedimiento similar recientemente, en su intento por estar a punto para su boda con Miguel Marcos, que se celebrará dentro de tres meses.