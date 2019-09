Dónde y cómo se cuidan las famosas Cuidados para el cutis, masajes revitalizantes y aparatos para reafirmar el abdomen, así son sus tratamientos

Sara Sálamo

Hace unos días veíamos a Sara Sálamo desfilando por la alfombra roja del Festival de Venecia con un total look de Armani -incluso el maquillaje- y enseñando ombligo, menos de dos meses después de dar a luz a su primer hijo con Isco Alarcón. ¿Cómo ha logrado ese abdómen en ocho semanas? Según ha compartido en Instagram, entrenando antes y después con Raquel López, de MAMIfit, y en el centro de Leticia Carrera con Zionic, el dispositivo corporal mas versátil del momento, que combina masaje de rodillos profundo con radiofrecuencia, y remodela y fortalece todo el cuerpo.

Eugenia Silva

A Eugenia Silva la hemos visto estupenda llevando a su hijo Alfonso en su primer día de cole, y se lo debe a los masajes corporales de The Beauty Concept, el centro que dirige Paz Torralba, y en quien confían también Belén Rueda, Marta Torné o Juan Betancourt. «Son muy necesarios para drenar las toxinas, evitar la flacidez, activar la circulación, hidratar, mantener la firmeza, remodelar y definir», asegura la modelo. Siempre que su trabajo se lo permite, se «ingresa» en este salón para cuidarse el cuerpo y el rostro. «¿Una manía? La exfoliación. A medida que cumplimos años, si las células muertas no se retiran, forman una película que hace que la piel se vuelva seca y rugosa, y no respire bien», cuenta. Su trabajo le exige subir a muchos aviones y sufrir cambios de presión. Se expone a climas muy opuestos y a demasiado maquillaje. «Por eso me gustan los tratamientos que completan la renovación celular y hacen que la piel se vea sana y joven. Suelen empezar con una limpieza profunda, seguida de exfoliación, mascarilla y un cóctel de sueros que me personalizan para hidratar, reafirmar y controlar pequeños granitos que me aparecen», confiesa.

Macarena Gómez

La actriz Macarena Gómez siente debilidad por los masajes «de remonte» (y las manos) de Silvia Oliete, fundadora de los centros Blauceldona (Barcelona), a los que acuden Alex Riviere, Nora Navas, Teresa Helbigh y Patricia Sañes. «Silvia sabe mimarme y logra que desconecte completamente de los problemas, las responsabilidades y el estrés de vida que todos llevamos hoy en día», confiesa la mujer de Aldo Comas. Le gusta regalarse un masaje terapéutico o Endermolift de LPG: «Es una sesión de “fitness” para la piel de solo 20 minutos que consigue que se ponga a producir colágeno y elastina».

Pilar Rubio

Pilar Rubio se esta tratando con Myriam Yébenes la zona del abdomen. «Después de dar a luz tres veces, me someto a sesiones de láser para que la piel recupere la tersura», confesó antes de su boda con Sergio Ramos. El aparato se llama Dermolifting láser 8D, y compacta la piel y elimina las arruguillas de la tripa. «No solo va dirigida a mujeres que han dado a luz, sino a personas que han engordado y adelgazado muy rápido», explica la hija de Maribel Yébenes.

Helen Lindes

Helen Lindes es fiel a la estéticienne Carmen Navarro desde hace siete años. «Mi piel ha dado un cambio espectacular gracias a sus tratamientos poco invasivos como el LPG, que encima es muy agradable. Es como recibir un masaje a ocho manos», asegura la modelo. Y Eva Ruiz, la presentadora de «La tarde aquí y ahora» de Canal Sur, va a Carmen Sarmiento (Sevilla) para perder una talla con EmSculpt, la conocida como «máquina para vagas (o personas con poco tiempo)» ya que, en una sesión de 30 minutos consigue el efecto de 20.000 sentadillas o abdominales. «He encontrado la solución perfecta para mi cuerpo», ha contado en Instagram.