Ortuzar recrimina a Sánchez que aún no le haya llamado para reunirse: «Esto es poco serio» El presidente del PNV denuncia que la negociación «parece un trágala», pues hay que «comerse con patatas» las condiciones del PSOE

De las novedades sobre la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, los nacionalistas vascos se enteran a través de la prensa. Eso dice Andoni Ortuzar, presidente del PNV: «Desde el 2 de agosto que dijeron que nos iban a llamar… hasta hoy. Ni una llamada», ha denunciado en el mitin con el que la formación vasca ha dado comienzo de forma oficial al curso político, acto que como es tradición ha tenido lugar en el municipio costero de Zarauz (Guipúzcoa).

A lo largo de las últimas horas, distintas voces del PNV han reconocido su sorpresa por la reunión entre Andoni Ortuzar y el presidente en funciones. Fuentes del partido señalaban esta tarde que el PSOE ni siquiera se ha puesto en contacto todavía con ellos para concretar los detalles del encuentro, que fue anunciado a través de los medios por el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos. La cita tendrá lugar en principio el próximo miércoles.

«Curiosa manera de negociar —ha ironizado Ortuzar—. Ayer nos enteramos, también por los medios de comunicación, que la nueva fecha es el miércoles de la semana que viene y que nos va a presentar un paquete de 300 medidas. ¿Y no sería mejor que, antes de presentar nada públicamente, nos preguntaran a los que tenemos que darles el “sí” qué es lo que pensamos y qué tipo de acuerdos nos gustarían para hacer posible la investidura?».

Investidura «con fórceps»

En este sentido, ha lamentado que «esto de ahora parece más un trágala»: «Te guste o no, te lo comes con patatas, y si no tú tendrás la culpa de que haya que ir a nuevas elecciones». Pero bajo su punto de vista las mayorías «solo pueden salir de donde pueden salir»… «Salvo que alguien esté pensando en sacar la investidura ahora con fórceps» y luego gobernar con el apoyo «más o menos explícito de Ciudadanos». «El de los líderes “mudos” de este verano», ha ironizado el nacionalista en alusión a la «afonía» de Albert Rivera e Inés Arrimadas en las últimas semanas.

Son cosas que achaca a la «nueva política», una más «líquida», que a su parecer lo ha «impregnado todo». Pero, aunque reconoce que todo este asunto les parece «poco serio», el nacionalista asegura que si finalmente Sánchez descuelga el teléfono, ellos acudirán a la reunión.

Sin «condiciones imposibles»

Se intuye en las palabras del dirigente vasco la creciente inquietud de los nacionalistas ante la incapacidad de Sánchez para conformar definitivamente un Ejecutivo, pues deja en el aire no solo los acuerdos en torno a la transferencia de competencias, sino también importantes inversiones en infraestructuras como la Alta Velocidad vasca, cuyas obras afrontan una etapa decisiva.

Pero hay tiempo para la negociación, y el PNV parece dispuesto a poner de su parte. Principalmente, dice Ortuzar, porque «esto no es una pelea de gallos» para a ver «quién pica la cresta del otro», sino «una negociación para dar viabilidad a una opción de Gobierno» que sea capaz de sacar adelante políticas y cambios legislativos «en un montón de materias que llevan pendientes años». En este sentido, ha asegurado que el PNV no pondrá «condiciones imposibles», y ha emplazado a sus interlocutores a que le paguen con la misma moneda.

Entre las cuestiones consideradas prioritarias por la formación nacionalista se encuentra el «tema socio-económico y laboral», máxime si la economía mundial entra en recesión. «Está también el modelo de Estado, y particularmente el encaje de Euskadi o de Cataluña», así como el debate sobre el sistema de pensiones, las ayudas sociales, los planes de igualdad entre hombres y mujeres, la inmigración y el cambio climático. «Hay muchísimas cosas de las que hablar y muchísimas que hacer, cuanto antes nos sentemos mejor será», ha insistido.

En este sentido, ha emplazado a los socialistas a «sentarse con voluntad de acuerdo, tomando en consideración las propuestas del otro», y a evitar caer en la «irresponsabilidad total» de acudir a unas nuevas elecciones para sacar «una docena más de diputados». «Seguramente complicarían aún más las cosas», ha puntualizado.