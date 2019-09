Las seis noticias imprescindibles de este viernes, 13 de septiembre

1.- Sémper responde a Cayetana Álvarez de Toledo: «Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida». Los populares vascos celebran hoy en Vitoria un congreso enturbiado por las duras palabras que profirió ayer Cayetana Álvarez de Toledo, que acusó al partido de Alfonso Alonso de actuar con «tibieza» frente al nacionalismo y puso en duda las virtudes de su búsqueda de una «personalidad propia». Unas declaraciones que no ha esquivado el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper, que ha reclamado a su homónima en el Congreso que «rectifique». «Es profundamente doloroso que se cuestione nuestra trayectoria, nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y de nuestras instituciones y de la convivencia en el País Vasco», ha subrayado Sémper a la entrada del Palacio de Congresos Europa de Vitoria, donde tiene lugar el cónclave popular.

2.- La gota fría siega 4 vidas, desborda el Segura y deja más agua que la que cae en un año en otras localidades. Las lluvias torrenciales que desde la madrugada del pasado jueves azotan el sureste español se han cobrado ya cuatro víctimas mortales y ha provocado la evacuación de al menos 3.500 personas, el desbordamiento del río Segura en varias zonas, a su paso por Murcia y en otros puntos están alerta por si sucediese. El agua, además, ha causado graves destrozos y pérdidas económicas en estas zonas del litoral español. El temporal no da tregua y en algunos puntos ha caído la misma cantidad de agua que la que llueve a lo largo de un año entero. Las consecuencias más graves de la gota fría son hasta el momento la muerte de cuatro personas. Según informa Efe, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este fin de semana se extiendan a gran parte del país, si bien más debilitadas y se espera que en todo el arco mediterráneo las lluvias torrenciales comiencen a remitir.

3.- La gota fría se mueve hacia Madrid: alerta amarilla por fuertes lluvias el sábado en toda la Comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que toda la Comunidad de Madrid permanecerá en alerta amarilla por fuertes lluvias y por tormenta este fin de semana, aviso que se activará a las once de la mañana de este sábado y permanecerá activo previsiblemente hasta la medianoche del domingo.De acuerdo con la predicción de la Aemet, desde las once de la mañana del sábado se esperan tormentas y lluvias en toda la región que pueden acumular, en doce horas, 40 litros por metro cuadrado, y que pueden ser tan intensas que podrían acumular hasta 15 litros en solo una hora. La alerta se extiende durante las 24 horas del domingo, cuando se esperan tormentas y precipitaciones que no se descarta que acumulen 40 ó 50 litros por metro cuadrado en doce horas, y hasta 15 litros en solo una hora.

4.- España se mete en la final con un triunfo épico ante Australia. España, después de un partido memorable, luchará por el oro en este agónico Mundial de China, clasificada la selección al vencer a Australia después de dos prórrogas de alta tensión. Ganó el combinado nacional 95-88 y ya sueña a lo grande, crecido el equipo desde la adversidad como otras tantas noches. España, que parecía tenerlo perdido en el último cuarto, jamás dejó de creer y completó una reacción estupenda a lomos de un Marc Gasol, portentoso con 33 puntos. En realidad, brillaron casi todos, pero el pívot de los Raptors se merece una mención especial por su capacidad de liderazgo y su frialdad en los momentos decisivos, como cuando encestó dos tiros libres para forzar la segunda prórroga. España, quién lo diría cuando empezó el torneo, roza el cielo en Pekín. Solo se interpone Argentina, la otra finalista tras derrotar a Francia (80-66).

5.- Cameron cree que un segundo referéndum del Brexit puede desbloquear la situación política. El ex primer ministro del Reino Unido David Cameron ha afirmado este viernes que celebrar un segundo referéndum del Brexit puede desbloquear la situación política del país, informa el diario británico «The Times». Cameron ha concedido una entrevista en el marco de la próxima publicación de sus memorias, en las que lamenta su papel como promotor de la consulta sobre el Brexit. El primer referéndum del Brexit, celebrado en junio de 2016, fue una promesa cumplida por Cameron, que era partidario de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. En ese sentido, en la entrevista de este viernes ha afirmado: «Algunas personas nunca me perdonarán por celebrar un referéndum. Está, por supuesto, toda esa gente que quería un referéndum y quería salir y que está contenta con que cumpliera la promera que hice», explica en la entrevista.

6.- EE.UU. dice tener pruebas de que el petrolero iraní liberado en Gibraltar descargó en Siria. El gobierno de Estados Unidos asegura que dispone de pruebas de que el petrolero iraní al que las autoridades británicas tuvieron detenido en Gibraltar durante seis semanas vendió su cargamento de 2,1 millones de barriles de crudo a Siria, violando las sanciones internacionales por los abusos del régimen de Bashar el Assad. Según denuncia ahora la diplomacia norteamericana, tanto Reino Unido como el resto de la Unión Europea dieron por buenas las promesas del régimen iraní a pesar de que EE.UU. les advirtió previamente de que eran falsas. «Hemos comprobado cómo el régimen iraní ha incumplido las promesas efectuadas a la UE de que no transportaría ese crudo al régimen homicida de El Assad. Queda claro que el régimen iraní ha roto su promesa y ha decidido seguir dando fuelle a la barbarie del régimen de El Assad en contra de su propia población, que se enfrenta a violencia, muerte y destrucción. La actual campaña del régimen contra la provincia de Idlib es prueba de ello», dijo Morgan Ortagus, la portavoz del departamento de Estado, en una conferencia de prensa en Washington.