Las seis noticias imprescindibles de este miércoles 4 de septiembre

1. Hallan muerta a Blanca Fernández Ochoa. El cadáver de la exdeportista ha sido encontrado más de una semana después de que se produjera su desaparición. En torno a las doce y media de la tarde, un agente de la Guardia Civil encontró el cuerpo de una mujer sin identificar en la zona de Collado del Rey. Minutos después, Efe confirmó que correspondía a la exesquiadora. La medallista olímpica, de 56 años de edad, fue vista por última vez el pasado 24 de agosto en la localidad madrileña de Aravaca, aunque la Guardia Civil ha confirmado que ese mismo día se le vio en un centro comercial de Pozuelo. Cinco días después su familia, a través de su hija Olivia Fresneda, denunció su desaparición y desde entonces los trabajos de búsqueda se habían intensificado. El cuerpo de Blanca Fernández Ochoa apareció en Collado del Rey, una zona próxima al Pico de La Peñota, de unos 1.900 metros de altura, y situado entre Los Molinos (Madrid) y Los Ángeles de San Rafael (Segovia). Su cuerpo ha sido ya trasladado al Instituto Anatómico Forense de Madrid, donde se le realizará la autopsia. Por otra parte, el Ayuntamiento de Cercedilla ha celebrado esta tarde un pleno extraordinario en el que se ha decidido seguir adelante con el programa de fiestas, que comenzaban justo este miércoles, aunque se guardará un minuto de silencio antes del pregón.

2. El Parlamento británico derrota otra vez a Boris Johnson y dice «sí» a bloquear el Brexit duro. La Cámara de los Comunes ha infligido este miércoles un nuevo varapalo al primer ministro, Boris Johnson, al votar a favor de una proposición de ley para frenar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. La iniciativa, presentada por el laborista Hilary Benn, ha recibido 329 síes y 300 noes. Esto supone una diferencia a favor de 29 votos, ligeramente superior a la obtenida la víspera por la moción para arrebatar a Johnson la agenda parlamentaria, en lo que fue una dura derrota para el líder conservador. No obstante, esta tarde se tienen que debatir aún las enmiendas a la ley de Benn y llevar a cabo la votación final del proyecto. Posteriormente, se someterá a debate y votación de los diputados la moción anunciada anoche por Johnson, en la que plantea la convocatoria de elecciones anticipadas si triunfa la ley contra su Brexit duro.

3. La Justicia absuelve al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. La Justicia ha absuelto este miércoles al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas, en una decisión coherente con la tesis de la Fiscalía, que no vio delito en ningún momento en la actuación de la formación política. El juez de lo penal número 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, ha dictado este miércoles la sentencia, seis años después de los hechos, que tuvieron lugar en el año 2013. También ha exonerado a los tres responsables del partido acusados: la gerente Carmen Navarro, el director de los servicios jurídicos Alberto Durán y el antiguo responsable de informática José Manuel Romero. El magistrado que enjuició el caso ha descartado que el PP cometiera el delito de daños informáticos, que le atribuían las acusaciones populares, al no apreciar pruebas suficientes que rompan la presunción de inocencia.

4. El PSOE negociará con Podemos ceder algunos organismos reguladores, CIS o Defensor del Pueblo. La fórmula que ayer expuso Sánchez es inferior al Gobierno de cooperación que expuso en junio, ya que ahí se contemplaban puestos en los ministerios aunque no fuera en el puesto de ministro. Ahora se trata de altos cargos en instituciones fuera del Consejo de Ministros. Preguntada específicamente por si se trataría de instituciones como el Defensor del Pueblo, la CNMV o el CIS, la vicepresidenta del Gobierno ha dicho que se trata de ese tipo de instituciones. Algo que ya quedó claro en la presentación de ayer. Desde el PSOE insisten en que se quiere esperar al contacto con Podemos para desarrollar esta propuesta. Pero algunos apuntan a que precisamente organismos reguladores como la CNMV o la CNMC parecían no estar entre las más idóneas. El abanico es amplio: desde el ICO, el INE, el BOE o el CIS. RTVE requiere de un acuerdo parlamentario y el PSOE lo incluye en otro punto del programa. Algunas personas del PSOE consultadas apuntan a las empresas públicas dependientes de Fomento como las más codiciadas: serían AENA, Adif o Renfe.

5. La petrolera china CNPC acata el embargo contra Maduro y suspende su producción en Venezuela. Esta medida ha sido tomada para no violar las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, según ha informado el portal venezolano «El Estímulo». «CNPC está enviando hoy una carta a Pdvsa cumpliendo con el embargo. Quedan suspendidas todas las actividades de las empresas mixtas entre CNPC y Pdvsa», dijo la fuente que tuvo acceso directo a la información, pero que no pudo ser identificada en primer momento por no estar autorizada formalmente para declarar. La información contraria la propaganda oficial del régimen, según la cual los lazos comerciales y de negocios con sus socios chinos son cada vez más sólidos y capaces de desafiar las sanciones internacionales contra el chavismo por sus atentados contra la democracia.

6. España se lleva un sofoco ante Irán. La selección española de baloncesto cumplió con el guion y superó a Irán en el último partido de la primera fase. Pleno de victorias para España, que pasará a la siguiente ronda con la máxima puntuación, aunque con ciertas dudas en torno a su juego. Otra vez sufrió y se obligó a un sobreesfuerzo inesperado, porque hasta la débil selección asiática le sacó los colores en un encuentro que no se decidió hasta el último minuto. El equipo de Scariolo entró dormido al partido y tardó casi dos cuartos en despertar. Una falta de intensidad que quedó reflejada en el parcial de 10-0 con el que Irán abrió el encuentro y que obligó al italiano a pedir tiempo muerto. No hubo cambio de piezas en la pista, pero sí de actitud. La reacción se cocinó a fuego lento.