Seis noticias imprescindibles de este martes, 15 de enero

1. Derrota histórica de May en las enmiendas sobre el acuerdo del Brexit. El Parlamento del Reino Unido votó hoy en contra del acuerdo sobre el Brexit que alcanzó la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, con la Unión Europea (UE). Por 432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May, que cuenta ahora con un plazo hasta el próximo lunes para exponer un plan alternativo. [ Así lo estamos contando en directo]

2. El padre de Julen: «No están haciendo nada, ¡que lleva un niño 30 horas metido en un pozo!». El padre de Julen, el niño de dos años al que los equipos de rescate buscan desde el domingo al caer a un pozo de más de cien metros de profundidad, ha mostrado su desesperación y su indignación con la situación que están viviendo. «Muchos tuits de apoyo, muchos votos, pero medios ninguno. ¿Sabe usted lo que es llevar aquí 30 horas esperando a que saquen a tu hijo de un pozo?». Con estas palabras José Rosello, progenitor del pequeño, definía la angustia por la que están pasando en una conversación con El Programa de Ana Rosa anoche.

3. Una española es asesinada por su hermano en Viena.En la estación central de Viena, una joven española de 25 años fue asesinada a puñaladas anoche por su propio hermano. El presunto autor, de 21 años y también de nacionalidad española, fue detenido y ha confesado en el primer interrogatorio. Una segunda hermana, adoptada y de 32 años, fue testigo de los hechos y está recibiendo asistencia consular a la espera del juicio, según la prensa local. Así termina el intento de la familia por recuperar al joven, que había trabajado en Alemania antes de mudarse a Austria y que asesinó a su hermana con un cuchillo de cocina cuya hoja medía 20 centímetros.

4. El marido de Romina Celeste Núñez dice que tuvo el cadáver varios días en casa. El marido de la joven Romina Celeste Núñez, desaparecida en Costa Teguise (Lanzarote) desde hace dos semanas, ha declarado a la Guardia Civil que tuvo varios días su cuerpo en casa y que luego lo arrojó al mar en varios puntos del litoral, han informado a Efe fuentes de la investigación.

5. En Marea busca unir a todos los diputados gallegos contra unos Presupuestos «inasumibles».Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por el momento, no convencen a propios ni a ajenos. En Marea, formación gallega integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, ha sido el último socio parlamentario del PSOE en tirar de freno de mano y advertir al presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez, así no».

6. Los coches sin distintivo de la DGT no podrán circular mañana por la almendra central de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid activa mañana, miércoles, el escenario 2 del protocolo anticontaminación por alta concentración de dióxido de nitrógeno (NO2). Esto impedirá a los vehículos sin distintivo ambiental circular por la M-30 y el centro de Madrid. Asimismo, tan solo podrán aparcar en zona SER aquellos que son Cero Emisiones o ECO.