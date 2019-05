Seis noticias imprescindibles de este jueves, 23 de mayo

1. La Mesa del Congreso pide otro informe y retrasa a mañana la suspensión de los diputados presos. La mayoría en la Mesa del Congreso de PSOE y Unidas Podemos (cinco contra cuatro) se ha impuesto y sigue dilatando la suspensión de los diputados presos, según informan fuentes del órgano. Esa mayoría en el órgano de gobierno del la Cámara ha servido para pedir un informe a los letrados que será evaluado en una nueva reunión mañana a las 12.

2. Rivera rompe la foto de Josu Ternera en el pueblo natal del etarra: «Vendremos siempre que queramos». Los nacionalistas radicales han demostrado que Albert Rivera es persona «non grata» en el municipio vizcaíno de Miravalles. Al igual que lo que ocurrió recientemente en Rentería (Guipúzcoa), el líder de la formación naranja ha tenido que enfrentarse al odio de los proetarras, que le han recibido entre insultos, sirenas y lazos amarillos. Albert Rivera y otros líderes del partido, entre ellos Maite Pagazaurtundúa, se han trasladado este jueves a Miravalles, pueblo natal de «Josu Ternera», para denunciar la manifestación de protesta celebrada el pasado fin de semana por la detención del exlíder político de ETA.

3. El voto en la ONU sobre Chagos abre un precedente para Gibraltar. La Asamblea General de la ONU ha demandado al Reino Unido que se retire en un plazo de seis meses del archipiélago de Chagos, situado en el océano Índico y sede de una importante base militar alquilada por Londres a EE.UU. La decisión, no vinculante, fue aprobada con 116 votos a favor, seis en contra y 56 abstenciones, una clara derrota para los gobiernos británico y estadounidense, que habían hecho campaña contra el texto.

4. El Supremo avala el cese de Puigdemont mediante el 155. El Tribunal Supremo ha avalado el cese de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado el recurso planteado por Carles Puigdemont contra el Real Decreto 942/2017 por el que se acordó su cese, al considerar que el mismo fue «conforme a derecho».

5. Banco Santander anuncia que tratará de recolocar a todos los afectados por el ERE. El Banco Santander ha iniciado la negociación formal del ERE con los sindicatos este jueves y en la primera reunión se ha comprometido con los sindicatos a recolocar al 100% de los afectados por el ERE con el que pretende reducir 3.700 empleos, con el condicionamiento de que quieran seguir trabajando fuera de la entidad, han informado fuentes de la negociación.En concreto, la entidad ha anunciado a los sindicatos que ha contratado a una empresa del grupo Adecco especializada en recolocaciones para ofrecer un nuevo puesto laboral a quienes deseen seguir trabajando tras dejar de formar parte de la plantilla del Santander.

6. Cientos de votantes europeos denuncian que no han podido votar en el Reino Unido. Cientos de ciudadanos de la Unión Europea que han tratado de ejercer su derecho al voto para las elecciones a la Eurocámara en el Reino Unido han sido obligados a darse la vuelta por errores administrativos, según denuncia la organización « The 3 Million». Se suponía que en el Reino Unido no se iban a celebrar las elecciones europeas de 2019, dado que para estas fechas el país iba a estar fuera de la Unión Europea por el Brexit. Sin embargo, al retrasarse la fecha de salida del 29 de marzo al 31 de octubre por la falta de acuerdo en el Parlamento británico sobre el pacto de divorcio con Bruselas, sigue siendo un miembro de pleno derecho y debe participar en el proceso electoral como el resto de los Veintiocho.