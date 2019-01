Seis noticias imprescindibles de este jueves, 17 de enero

1. Manuela Carmena e Íñigo Errejón han firmado una alianza para extender la plataforma de la regidora a la Comunidad de Madrid. De esta forma, la actual alcaldesa y el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid se unen en Más Madrid para llevar a cabo «un programa conjunto y participativo». Desde las filas de Iglesias insisten en que el movimiento les ha cogido por «sorpresa». De hecho, el líder «morado» ha confesado sentirse «tocado y triste» y ha confirmado que su partido presentará un candidato alternativo en la Comunidad de Madrid.

2. Así es el nuevo plan para rescatar del pozo a Julen, el niño que cayó al pozo. Los técnicos que integran el dispositivo de rescate del pequeño Julen han decidido practicar dos túneles verticales, uno a cada lado, del estrecho pozo por el que cayó el niño de dos años el pasado domingo en Totalán (Málaga). Así lo ha anunciado este jueves el representante del Colegio de Ingenieros y Caminos de Málaga, Ángel García, quien ha explicado también que ya se ha conseguido rebajar en 15 metros el nivel del cerro, la mitad de lo que se prevé hacer.

3. Extremadura pide la aplicación del 155 en Cataluña.La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves una propuesta del PP, que ha contado con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, para reivindicar el espíritu de la Transición y la defensa de la unidad de España, además de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

4. Sanidad retira varios lotes de medicamentos para la hipertensión. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada de medicamentos para la hipertensión que contienen el principio activo de irbesartán.

5. El ministro de Economía británico asegura a los empresarios que no habrá un Brexit sin acuerdo. El ministro de economía británico Philip Hammond, europeísta ferviente y uno de los principales apoyos de Theresa May en el Gobierno, trató el martes por la noche de tranquilizar a los mercados y a los principales líderes empresariales británicos. Lo hizo, como revela el diario «The Telegraph», en una conferencia telefónica con 330 firmas líderes que duró aproximadamente una hora y en la que les aseguró que salir de la UE sin acuerdo está casi descartado ya que una «gran mayoría de los diputados británicos se oponen a que no se llegue a ningún acuerdo bajo ninguna circunstancia».

6. El Barcelona no quedará eliminado de la Copa al haber prescrito la supuesta alineación indebida de Chumi.El Barcelona no quedará fuera de la Copa del Rey en los despachos pese a que podría haber cometido una irregularidad en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Levante la semana pasada. El equipo azulgrana podría haber incurrido en alineación idebida, lo que conllevaría la eliminación inmediata. No obstante, según ha podido saber este diario, esta ilegalidad ha prescrito y al no haber denuncia del Levante, el Barcelona quedará impune. La denuncia tendría que haberse puesto antes del viernes a las 14.00 h, algo que no sucedió.