Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 7 de junio

1. Sánchez descarga en PP y Cs la responsabilidad de su investidura como presidente. La portavoz de JxC, Laura Borràs, aseguró ayer en el Congreso que los tres diputados de su partido que se encuentran en situación de prisión preventiva, y suspendidos en sus funciones, no renunciarán a su escaño. La consecuencia inmediata es que Pedro Sánchez tendrá algo más sencilla su investidura en la segunda votación para ser presidente, aunque ésta no está garantizada simplemente con este hecho. «No están dispuestos a renunciar a su acta y no es un gesto simbólico. No tenemos ninguna autoridad moral para pedirles que se anticipen a una sentencia»», aseveró ayer Borrás. Si Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez mantienen esta decisión, el líder socialista necesitará los «síes» de Unidas Podemos, PNV, Compromís y el PRC. Esa alianza sumaría 173 votos a favor. Por contra, el bloque de los votos negativos sería de 171 escaños: PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, ERC, JxC y Bildu. Faltan dos escaños en esta relación de fuerzas, que serían los de la coalición Navarra Suma que ya ha abierto claramente la puerta para poder llegar a un acuerdo.

2. El Gobierno y las aerolíneas suman fuerzas para evitar otro verano caótico. El sector aéreo se prepara para otro verano complicado. El previsible aumento del tráfico, la falta de personal en el control aéreo de varios países europeos y la meteorología amenazan con generar un nuevo caos en los aeropuertos del Viejo Continente en plena temporada alta. Es por ello que el Gobierno y las aerolíneas han desarrollado planes estratégicos con los que pretenden garantizar la operativa de los aeropuertos españoles durante los próximos meses. Por un lado Enaire, el gestor de la navegación aérea española y matriz de Aena, ha reforzado los centros de control con más personal. Fuentes de la compañía pública explican que este agosto habrá habilitados, en todos los centros españoles, 42 controladores más que el año pasado. Para el conjunto del año, la intención del grupo es sumar 80 nuevos controladores. Este refuerzo será especialmente notable en los centros de control que gestionan aeropuertos estacionales. Por ejemplo, el centro que se encarga de Barcelona-El Prat tendrá 16 controladores más este verano; el de Palma, 8.

3. Los veteranos del Desembarco de Normandía alaban la presidencia de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió ayer junto a otros dignatarios a la conmemoración del Desembarco de Normandía, una operación militar conjunta que los Aliados llevaron a cabo el 6 de junio de 1944 y decisiva para la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Junto a los líderes políticos, veteranos de esa gesta se congregaron en las costas del norte de Francia, participando también en los actos. Durante los mismos, el presidente del país, Emmanuel Macron, agradeció a los exsoldados, la mayoría jóvenes veinteañeros cuando se produjeron los hechos, su valentía: «Veteranos, sabemos lo que os debemos: la libertad», reconoció en inglés. Por su parte, los en su día combatientes tuvieron la oportunidad de alzar la voz, haciéndolo en muchos casos para conversar con los medios y expresar su aprobación por Trump, como informó ayer AFP. La primera muestra de ese afecto se produjo cuando Trump recibió el apretón de manos de uno de los veteranos del Desembarco y escuchó de su boca la siguiente frase: «Mucha gente de Pensilvania quiere votar por usted».

4. Francia repetirá los días 19 y 28 dos juicios a Josu Ternera. Francia tendrá que volver a juzgar a Josu Ternera en dos sesiones previstas para los próximos días 19 y 28 de junio después de que el terrorista recurriera dos condenas en rebeldía que le fueron impuestas en 2010 y 2017 y que suman 15 años de cárcel, así como la prisión provisional que actualmente cumple en una prisión gala. Tras casi 17 años fugado de la Justicia, el exjefe de ETA fue detenido el pasado 16 de mayo en los Alpes franceses precisamente en virtud de una orden del Tribunal Correccional de París, que promovió su captura para que cumpliera los ocho años de prisión a los que le había sentenciado en mayo de 2017 por ser miembro del aparato político de ETA. Una vez que Ternera ha ejercido su derecho a oponerse a ese fallo, será juzgado por los mismos hechos el día 28 y antes, el 19, por el Tribunal de Apelación de París, que también tendrá que repetir el juicio por el que en 2010 consideró que el pistolero pertenecía a la banda terrorista y dictaminó para él una condena de siete años. Esta misma instancia se encargará también de examinar el recurso de Ternera contra su ingreso en prisión preventiva tras su arresto.

5. PSA electrifica sus plantas de Vigo, Madrid y Zaragoza para afrontar la transición energética. La transición energética de Groupe PSA hacia la electrificación se ha iniciado en españa con la reciente presentación al público del Opel Corsa 100% eléctrico con una autonomía eléctrica de hasta 330 kilómetros (WLTP), aunque desde hace ya bastantes años la planta de PSA en Vigo fabrica ya uno de sus modelos icónicos con variante eléctrica, como es el Citroën Berlingo. A partir de este año, todos los nuevos modelos fabricados en España para las marcas de Groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall) tendrán una versión electrificada que se añadirá a la oferta tradicional para permitir a los clientes la elección que más de adapte a sus necesidades. La nueva generación de plataformas, base técnica sobre la que se construirán estos nuevos vehículos y que integra el chasis, el motor, la batería, la transmisión y la suspensión, es la clave de esta implantación industrial y tecnológica. Groupe PSA ha desarrollado dos plataformas modulares multi-energía que permiten la flexibilidad necesaria para la producción de coches electrificados en las mismas líneas de producción donde se fabrican los modelos convencionales.

6. José Manuel y Janet, el matrimonio venezolano que reinventó el negocio de la droga en Madrid. Se llaman José Manuel y Janet y frisan los 50 años. Carecían de antecedentes policíales y residían en un chalé entre Móstoles y Alcorcón digno de una pareja de clase media-alta. Desde hace una semana «les han mudado» a la cárcel. Este matrimonio, con todo lo que la palabra conlleva en muchos casos (tenían sus idas y sus vueltas), no tenían oficio, pero si beneficios. Y bastante importantes. Los que les han llevado a dormir a la sombra por traficar con (que se sepa) un alijo de nada menos que una tonelada de cocaína. Pero lo más llamativo de todo, más allá de sus conexiones europeas y americanas, es el «modus operandi» que utilizaban. Importaban la mercancía dentro de rocas de mineral de cobre. Aún investiga la Policía cómo esta mafia de narcos consiguió meter cada paquete, de algo más de un kilo, en las piedras, que estaban totalmente selladas. Como la yema y la clara dentro de una cáscara de huevo (mucho más dura, eso sí), sin ningún orificio ni «caleta». La operación Janka-Flot ha sido comandada por el Grupo I de la Brigada Central de Crimen Organizado, con la colaboración del Grupo XIV de Policía Judicial de Madrid. Las pesquisas comenzaron hace algo más de año y medio, a finales de 2017.