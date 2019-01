Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 10 de enero

1. El Gobierno quiere aprobar con urgencia la ley que entierra el castellano. El Gobierno pretende llevar su nueva ley educativa a las Cortes el mes próximo o, incluso, a finales de enero. Es decir, dentro de poco más de 20 días. La ministra de Educación, Isabel Celaá, negó, sin embargo, que hubiera otra urgencia «que la de resolver problemas muy duros que pivotaban sobre el sistema». El texto, que permitirá a la Generalitat desterrar definitivamente el castellano de las aulas, debe pasar aún por el Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros para convertirse en Proyecto de Ley y, así, ser enviado a las Cortes para su aprobación. Sin embargo, el Gobierno seguirá adelante, diga lo que diga la comunidad educativa, así como el supremo órgano consultivo del Gobierno. «No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP.

2. Génova decreta unidad a los barones ante las dudas por el pacto con Vox. El miedo a Vox crece entre los barones del PP según sube en las encuestas electorales el partido de Santiago Abascal. El nerviosismo ha empezado a hacerse patente en las declaraciones de algunos líderes territoriales populares, que en los últimos días han querido marcar distancias con esta formación, después de que elevara sus exigencias para apoyar un gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía. Si el martes el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba mejorar las políticas contra la violencia machista, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, consideró ayer que a Vox «le falta un hervor», acusando a este partido de utilizar la negociación en Andalucía «como una oportunidad de propaganda».

3. Más del 80% de las operaciones acometidas en Bolsa el año pasado fueron realizadas por extranjeros. La buena marcha de la economía española y de sus grandes empresas ha despertado el interés del capital foráneo. Tanto, que los inversores extranjeros han elevado su participación en las cotizadas españolas hasta el 46%. Un récord histórico que tiene como contrapartida una reducción de la tasa de participación de las familias en la Bolsa española. Esta ha caído hasta el 19,7%, mínimos desde 1992. Son algunas de las conclusiones del Informe Anual sobre la Propiedad de las Acciones Cotizadas, publicado recientemente por Bolsas y Mercados (BME). El documento destaca además que, en apenas diez años, los inversores extranjeros han aumentado en casi ocho puntos su presencia en la Bolsa española. Como resultado, el año pasado estos inversores protagonizaron más del 80% de las operaciones que se produjeron. Y el número de fondos de inversión que tienen en su cartera alguna empresa del Ibex aumentó en 2018 hasta situarse en 8.700.

4. Carmena estudia implantar un modelo único de taxis y un control de horarios. Gobierno municipal de Madrid estudia la conveniencia de implantar un sistema de control horario de la actividad de los taxistas, y también un modelo único de taxi. Para analizar pros y contras de estas medidas, ha encargado informes técnicos que ahora está haciendo llegar a las organizaciones del sector para conocer cuál es su criterio sobre el asunto. Desde el equipo de Carmena advierten que no tienen previsto actuar sobre el control del horario del taxi durante este mandato: haría falta una modificación de la Ordenanza Municipal del Taxi y no da tiempo a llevarla a cabo antes de las elecciones. En todo caso, apuntan también, este tipo de actuaciones tienen que conectarse con las modificaciones normativas en el servicio del taxi que está a punto de aprobar la Comunidad de Madrid.

5. España no tendrá representación oficial en la toma de posesión de Maduro. Ningún representante oficial de España asistirá al acto de toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2019-2025, que se llevará a cabo en Caracas mañana, 10 de enero, según han informado fuentes oficiales españolas. Maduro, quien gobierna desde abril de 2013, ganó con amplio margen los comicios presidenciales de mayo de 2018, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales representantes. La oposición y parte de la comunidad internacional han señalado que no reconocerán un nuevo período de Maduro, pero el gobernante reiteró este lunes que jurará el cargo para «cumplir la voluntad popular» expresada en su triunfo electoral.

6. Riesgo por heladas en 31 provincias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extiende para hoy en toda la Comunidad de Madrid el aviso amarillo por bajas temperaturas, que serán de hasta siete grados centígrados bajo cero en la sierra y de hasta cinco grados bajo cero en el resto. El aviso meteorológico comienza a las 19.00 y termina a las 00.00. Las temperaturas registrarán un descenso, más acusado en las máximas, que no pasarán de los 9-10 grados centígrados, y alcanzándose las mínimas al final del día. Habrá heladas débiles generalizadas que localmente podrían ser fuertes en zonas altas de la sierra. El viento será flojo de norte y noreste, con intervalos más intensos en horas centrales del día y en zonas altas.