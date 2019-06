Las seis noticias que debes conocer de este lunes 24 de junio

1. El veto a Sánchez provoca la dimisión de Nart, Roldán y el líder asturiano de Ciudadanos.Toni Roldán ha sido el primero en abrir la veda al abandonar el partido de Rivera: «No he cambiado yo, ha cambiado Ciudadanos». El Comité Ejecutivo ha rechazado revisar la estrategia en relación a la investidura de Pedro Sánchez por 24 votos en contra, 4 a favor y 3 abstenciones. Tras esto, ha sido Javier Nart –eurodiputado de Cs– quien ha seguido la estela de Roldán. Durante la tarde se les ha unido, además, el que fuera candidato a la presidencia del Principado de Asturias, el independiente Juan Vázquez, con unas palabras similares a las de su compañero: «Yo estoy donde estaba, Ciudadanos se ha movido».

2. Sánchez y Casado se reúnen en La Moncloa a petición del presidente en funciones. Casado una vez más ha trasmitido su «no» a una abstención que facilitase la investidura. La cita, a la que ha acudido el líder del PP «por lealtad institucional», había sido solicitada por Sánchez la semana pasada. «El presidente Casado le ha vuelto a reiterar (a Sánchez) su posición contraria a apoyarla y a la posibilidad de una abstención en la misma», aseguran fuentes del Partido Popular. La filtración de la reunión por parte de La Moncloa ha generado malestar en las filas populares después de que el propio PSOE exigiera máxima prudencia y discreción para el encuentro. Por su parte, fuentes socialistas han explicado que han conversado sobre las instituciones comunitarias, las futuras citas europeas, el G-20 y sobre la sesión de investidura. Es precisamente en este último punto, explican desde el PSOE, donde las posturas entre Sánchez y Casado «siguen estando alejadas».

3. España cae con honores ante Estados Unidos en el Mundial de Fútbol Femenino. La selección nacional mostró su mejor versión en el día más grande: valentía, buen fútbol, ocasiones, carácter y mimbres para hacer temblar a Estados Unidos. España cae con honores en este Mundial de Francia 2019. Estados Unidos, campeona del mundo, 48 partidos consecutivos con gol a favor, 648 minutos sin recibir ninguno. Sobre el césped España mostró seriedad y confianza a raudales para no dejarse amilanar ni por Alex Morgan, apenas presente en la primera parte, ni por Rapinoe, la más peligrosa de las rivales. No había opción de respirar. La fortaleza física de Estados Unidos se dejó notar en la velocidad con la que enseguida se posicionaban cerca del área española, en los continuos balones que ganaban por alto, en las cargas en el uno contra uno. España finalmente perdió 1-2 ayudado por un polémico penalti ratificado por el VAR.

4. Dos Eurofighter se estrellan tras chocar durante el vuelo en Alemania. Tres aviones Eurocaza de la división Steinhof realizaban unas maniobras en el este de Alemania cuando dos chocaron en el aire y se precipitaron a tierra sin que el ejército alemán haya esclarecido todavía las causas. Los dos pilotos llegaron a utilizar los asientos eyectables y los paracaídas y uno de ellos ha sido encontrado ya con vida, colgado de la copa de un árbol, aunque no se ha informado todavía sobre su estado. El segundo ha muerto. Los restos de los dos aviones han caído sobre una zona en la que hay dos localidades habitadas, Jabel y Nossentiner Hütte, dos pueblos a diez kilómetros de distancia entre sí y sobre los que han caído partes del fuselaje, causando varios incendios. «Era como una lluvia diabólica. Se veía fuego en el cielo y trozos de metal caían sobre las casas», ha descrito a los medios locales uno de los vecinos, que divisó desde lejos como su granja se incendiaba y que ha participado en las improvisadas tareas de desalojo de la guardería local.

5. Aumentan a doce los turistas americanos muertos misteriosamente en República Dominicana. Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado esta última muerte. No obstante, no ofreció detalles sobre la identidad o la causa de la muerte del hombre. Según la CNN, varios informes de medios de comunicación citaban la muerte de un hombre de Nueva York cuya familia dice que se enfermó repentinamente y falleció el lunes pasado. La familia del fallecido lo identificó como Vittorio Caruso de Glen Cove, Long Island, según la afiliada de CNN News 12 Long Island. Es el décimo turista estadounidense que murió durante o después de su estancia en República Dominicana durante los últimos 13 meses. La muerte de varios turistas estadounidenses en los últimos meses en la República Dominicana sigue siendo un misterio para las autoridades.

6. La chikungunya no se transmite (aún) en España. Esa extraña enfermedad tropical típica del sudeste asiático, no se transmite en España. Al menos, por ahora. Islandia ha reconocido que erró en el diagnóstico y que los tres turistas islandeses que pasaron sus vacaciones el pasado mes de mayo en Alicante no tenían chikungunya, según ha avanzado El País y ha confirmado el Ministerio de Sanidad a ABC. El país nórdico activó la alerta europea el pasado 12 de junio. Informó de la posibilidad de que sus tres compatriotas se hubieran contagiado en la Comunidad Valenciana. Al regresar a su país sintieron síntomas que podrían ser compatibles con esta infección exótica, pero que también pueden indicar otros problemas de salud, ya que el virus que causa la enfermedad y transmite la picadura de un mosquito produce síntomas difusos (fiebre, dolor de cabeza, problemas articulares...).