Pamplona Los socialistas buscarán la retirada de la ordenanza municipal que iguala el euskera al castellano en Pamplona Insinúan que hay partidos del cuatripartito que podrían apoyar el regreso a la normativa anterior

Pablo Ojer

El grupo municipal del PSN en Pamplona anunció ayer que el próximo jueves presentarán en el pleno del Ayuntamiento de la capital navarra un escrito con el que intentarán que se retire la ordenanza que regula el euskera y que fue aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 28 de diciembre, en plenas navidades, para tratar de evitar la polémica que sabían que causaría. Una vez aprobada por el equipo de Gobierno, ahora debe ser respaldada por el pleno municipal. Pero los socialistas quieren que ni tan siquiera llegue al pleno.

Esta ordenanza municipal equipara el euskera al castellano tanto a la hora de atender al ciudadano como a la hora de optar a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento. Además, obliga a las empresas que quieran trabajar con el Consistorio tener cursos de euskera para sus trabajadores.

La nueva normativa fue aprobada por la Junta de Gobierno, que está conformada por las dos formaciones nacionalistas, Bildu y Geroa Bai. De ahí que la portavoz socialista Maite Esporrín acuse al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de hacer oídos sordos a las llamadas al diálogo y al consenso “amenazando con imponer al conjunto de Pamplona una Ordenanza que afectará negativamente a la inmensa mayoría de la ciudadanía”. Los socialistas recordaron que el euskera es hablado por menos del 3% de la población pamplonesa, concretamente, por el 2,9%.

Para los socialistas “esta nueva Ordenanza de Asirón, pretende poner fin al espíritu de consenso, transversalidad y pacto a favor del euskera que representa la Ordenanza aún vigente, y muestra bien a las claras el uso del euskera como arma política arrojadiza para la construcción nacional vasca que Asirón tiene como prioridad”.

Por eso, hicieron un llamamiento “a la cordura del alcalde Asirón y, muy especialmente, a los grupos no nacionalistas que parecen apoyar su derogación, para que rectifiquen y aparquen el intento de imponer esta nueva Ordenanza en contra de la mayoría de Pamplona”. Dada la conformación del pleno municipal, bastaría con que la concejal de Izquierda Ezkerra o cualquiera de los tres de Aranzadi-Podemos cambiaran el sentido de su voto para que la nueva ordenanza no siguiera adelante. Aunque también es cierto que entre estos partidos ha comenzado una batalla por conseguir el mismo voto, por lo que incluso los supuestamente no nacionalistas, Izquierda Ezkerra y Aranzadi-Podemos están dando un giro hacia el nacionalismo.