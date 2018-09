Sale del coma, tras 20 días, el joven que sufrió un golpe en una discoteca de «Sanse» El chico salió del pub Ned Kelly's a hacer una llamada y no regresó. Unos vecinos lo encontraron tendido con un fuerte impacto en la cabeza

Carlota Barcala

Miguel Ángel, el joven de 20 años que se encontraba en coma desde la madrugada del pasado 8 de septiembre, ha recuperado la consciencia contra todo pronóstico. El chico estaba de fiesta en una discoteca de la localidad de San Sebastián de los Reyes celebrando el final del verano antes de comenzar el curso universitario cuando sufrió un golpe. Según el relato de los acompañantes, salió a las 02.41 horas del «pub» Ned Kelly’s para llamar a su novia y nunca regresó.

Minutos después, a las 02.58, unos vecinos lo encontraron tendido boca abajo en el paseo de Europa con un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza. Llamaron a Emergencias e inmediatamente fue trasladado al Hospital de La Paz, donde se encuentra ingresado desde entonces.

La desesperación fue creciendo entre sus familiares a medida que pasaban los días. Miguel Ángel, que ha sido operado dos veces y ha perdido parte del lóbulo frontal, no mostraba ningún signo de recuperación, hasta que este fin de semana se ha despertado. La Policía Nacional aún no ha podido tomarle declaración, ya que han pasado muy pocas horas desde que el joven salió del coma y todavía no recuerda lo ocurrido.

«Es muy bueno. No podemos entender quién le atacó de esa manera tan brutal», dijo su madre tras el suceso, que ha encargado un informe pericial para saber qué le pasó aquella fatídica madrugada. En el lugar no hay cámaras de seguridad ni tampoco ningún testigo que pueda ayudar a esclarecer el caso.