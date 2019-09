El PSOE se opone a colocar una bandera de España en la rotonda de la Base Aérea de Getafe Fue una propuesta del PP rechazada por la izquierda; desde Podemos aseguran que supondría demasiado coste y que el municipio tiene otras prioridades

S. L. @abc_madrid MADRID Actualizado: 19/09/2019 10:40h

El Partido Popular de Getafe propuso hace dos días la instalación de una bandera gigante de España en la plaza del Coronel Polanco, popularmente conocida como la rotonda de la Base Área de Getafe. sin embargo, tras el pleno municipal celebrado ayer, el Ayuntamiento ha rechazado su colocación al votar en contra tres partidos: PSOE, Podemos y Más Madrid-Compromiso con Getafe.

La rotonda se trata de uno de los accesos principales al municipio y punto de encuentro de los getafenses en significativos acontecimientos celebrados en el municipio.

«Con esta iniciativa queremos rendir homenaje desde Getafe a los valores democráticos y de libertad que representa nuestra enseña nacional, la bandera de todos los españoles», señaló Carlos González Pereira, portavoz del Grupo municipal del Partido Popular de Getafe.

Pero, el primer teniente de alcalde, Herminio Vico, criticó que apareciera «en escena de nuevo el oportunismo político del PP, queriendo utilizar torticeramente los símbolos del país, cuando tuvieron cuatro años en su etapa de Gobierno para colocar una bandera de España en la rotonda de la Base Aérea».

Por su parte, la portavoz de Podemos, Alba Leo, destacó que no pueden estar a favor «de colocar una bandera enorme con el coste que eso supone, mientras que hay vecinos que no pueden llegar a fin de mes, ya que Getafe tiene otras prioridades, y las personas otras necesidades que no van a cubrir con una megabandera». Y añadió que le parecía «patético que se intente hacer creer a la gente que cuanto más grandes son las banderas más patriota es uno».

González Pereira, se preguntó entonces «qué pensarán los votantes socialistas de que su partido en Getafe rechace este reconocimiento a la bandera española, que es símbolo de los valores de democracia y de la Constitución, y significa libertad e igualdad». También ha lamentado que el PSOE de Getafe «se haya vendido al sectarismo antipatriota de la extrema izquierda para oponerse a este homenaje a la bandera española y a los valores que envuelve».