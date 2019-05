Carmena compromete «in extremis» la compra de un edificio por 12 millones El proyecto de ampliación de La Nave de Villaverde lo heredará el próximo gobierno y supondrá un incremento del gasto corriente del presupuesto de 6,4 millones de euros

El equipo de Manuela Carmena tenía reticencias a la hora de renovar el convenio con los promotores del Mutua Madrid Open de Tenis –una cita deportiva que genera un impacto económico para la ciudad de más de cien millones de euros– para «no comprometer a la Corporación que salga elegida en 2019», como dijo el año pasado Rita Maestre. Sin embargo, a 18 días de que el Gobierno municipal entre en funciones, no ha habido reservas para que el bloque ganador que resulte de los comicios del 26 de mayo herede un proyecto con el sello de Carmena: la compra de un edificio anexo a La Nave de Villaverde, propiedad del grupo Thyssen, por 12 millones de euros. Con un extra añadido, ya que esta adquisición supondrá un gasto fijo anual en el presupuesto del Ayuntamiento de 6,4 millones de euros, más las inversiones posteriores que precisará para su remodelación y puesta a punto.

Para dejar cerrada esta urgencia, Ahora Madrid ha convocado la celebración de una comisión y un pleno extraordinarios de Economía y Hacienda entre este miércoles y mañana para someter a dictamen ocho expedientes de modificaciones de crédito para ampliar el presupuesto de 2019. Entre ellas, la compra a través de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) del inmueble situado en la calle Cifuentes, 27 (Cruce de Villaverde).

Pese a que la compra la gestiona el Área que dirige Jorge García Castaño, el destinatario es la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad, dependiente de Luis Cueto, quien prevé que la nueva infraestructura pueda entrar en funcionamiento a lo largo de 2020. No será al menos hasta diciembre, apunta el coordinador general de Alcaldía, cuando se efectúe la transacción, ya que Thyssen aún no está en condiciones de venderlo hasta que no soluciones problemas internos.

Duplicar el personal

Su objetivo es la expansión de las actividades de La Nave, centradas en la innovación, a los 21.675 metros cuadrados nuevos. Esta inversión planea la duplicación del presupuesto de personal de la Subdirección General de Innovación y Ciudad Inteligente, que en 2019 se cifra en 933.305 euros, y que están incorporados en los 6,4 millones fijos que se añadirán al presupuesto.

El grueso de esta partida de la apéndice de La Nave se lo lleva el inespecífico concepto de «dinamización», que precisará 3,3 millones, tal y como figura en la memoria de IFS. El resto son gastos de seguridad, consumos y otros términos, que suman casi 2,2 millones de euros.

La Nave lleva año y medio funcionando los 365 días. Lo hace de la mano de Barrabés Biz, la consultora de Carlos Barrabés que ganó el concurso público para la gestión del espacio de 13.000 metros cuadrados por un plazo de dos años, más otros dos prorrogables. Desde este grupo informan de que en 2018 se han desarrollado más de 1.160 actividades, «104 de ellas grandes eventos» como el Guerrilla Game Festival o el South Summit; también se han organizado 420 sesiones formativas para todos los públicos con acceso libre. Sus citas han contado con más de 110.000 asistentes.

No se busca la rentabilidad

En noviembre pasado lanzó su primer programa de «aceleración» y hasta 70 «startups» que resultaron finalistas «incuban» su proyecto en La Nave de forma gratuita. Desde el Área de Cueto no tienen cifras sobre el impacto económico que reporta esta actividad, aunque subrayan que no se busca la rentabilidad económica, «sino potenciar la creación de una cultura y un ecosistema de innovación y emprendimiento».

Todos los expedientes que se tratarán de aprobar se financiarán con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales resultante de la liquidación del Presupuesto de 2018. El Área de Medio Ambiente y Movilidad prevé un importe de 3,3 millones para mejorar vía IFS el Parque de San Isidro, en Carabanchel, para el que entre 2017 y 2018 se presupuestó 320.700 euros y sólo se ha ejecutado 71.545 euros. La concejalía de Inés Sabanés también necesita 6,6 millones de euros para realizar una obra en el aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo, que pasará a ser gestionado por la EMT.

Economía y Hacienda, de Jorge García Castaño, comprará otro edificio en General Ricardos, 159 para destinarlo a obras del distrito, así como la adquisición de un local en San Pancracio, 1, en Fuencarral-El Pardo por 141.500 euros. En este distrito y en Retiro se pretenden reservar 2,1 millones para cinco proyectos (IFS) de mantenimiento de viales y juegos infantiles, incluida la reforma de la calle Téllez. Otros 5,5 millones irán a Latina, Centro, Villaverde y Villa de Vallecas.