La polémica felicitación navideña feminista del Ayuntamiento de La Coruña con tres reinas magas La imagen, inspirada en el cartel icónico del feminismo «Rosie la remachadora», es para muchos una ofensa por utilizar de este manera el símbolo religioso de los Reyes Magos

«Desde la Consejería de Igualdad y Diversidad, les deseamos unas buenas fiestas y que el año 2019 venga con mucha energía transformadora». Así felicitaba la Consejería de Igualdad y Diversidad de La Coruña por Twitter, el pasado 21 de diciembre, las fiestas a los vecinos. Sin embargo, las palabras no iban solas. Las acompañaba un cartel que no ha gustado a todos. Y es que en la imagen aparecen tres reinas magas, de diferentes razas (una con el hiyab, el popular pañuelo islámico), con corona en la cabeza y levantando el puño.

El cartel, además, va acompañado de una frase de Margaret Mead, antropóloga estadounidense: «Nunca dudes que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo. De hecho, son las únicas que alguna vez lo lograron».

Sin duda, la imagen está inspirada en el popular cartel icónico del feminismo « Rosie la remachadora» de los años 50 («We can do it», es decir, «Podemos hacerlo») algo que algunos han confundido con un corte de mangas. Pero para otros, la ilustración resulta una ofensa por utilizar de este manera el símbolo religioso de los Reyes Magos.

En declaraciones a COPE, el párroco de Lians (Oleiros), José Carlos Alonso, reconocía que tenía «dos sentimiento encontrados» con respecto a la felicitación navideña. «En cuanto al texto, no puedo estar más de acuerdo», aseguraba, pero «lo que me cuesta más trabajo es entender el dibujo». Para el párroco, se trata de «una perfomance para llamar la atención» y considera que utilizar la figura de los Reyes Magos es «una falta de respeto».

La Coruña, desde 2015, está bajo el mando del gobierno de la Marea Atlántica, afines a Podemos. Xulio Ferreiro es el alcalde de la ciudad, que sustituyó al popular Carlos Negreira con el apoyo de l PSOE y BNG.