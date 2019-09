POLÍTICA Feijóo insiste en que se pague la «totalidad» de la deuda: «Nos están tomando el pelo» «Pedimos un poco de respeto por enésima vez», señala desde Argentina ante los nuevos planes del Gobierno

P. Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 21/09/2019 11:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Gobierno reconoce por carta que no pagará la deuda de 700 millones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado desde Argentina a la información que asegura que Hacienda desbloqueará próximamente el pago de las entregas a cuenta, 330 millones de euros en el caso de Galicia, tras haber hallado un resquicio legal tras confirmarse el escenario de nuevas elecciones. «Lamentablemente nos están tomando el pelo. Llevan tomándonos el pelo bastante tiempo y ahora nos van a seguir tomando el pelo pero un poco menos», ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico.

«Si no fuese porque es un tema serio, sería como para tomarse a broma esta broma de mal gusto que esta llevando el Gobierno de Pedro Sánchez», ha censurado. «Al principio, cuando empezamos a aflorar esta deuda, se decía que era un invento de la Xunta. Posteriormente, se acepta la deuda pero se decía que no se podía pagar. Posteriormente, se nos dice que había un informe de la Abogacía del Estado, que realmente no existía, que se hizo posteriormente», ha rememorado. «Después, se nos dijo que esto se resolvería en el mes de diciembre y, ahora, a las pocas horas de conocerse la nueva convocatoria electoral, dicen que van a pagar una parte y a dejar a deber otra parte».

En este sentido, en una carta remitida recientemente a la Consellería de Facenda, el Gobierno ya admitía que «no tiene previsto» abonar los 170 millones de euros que le corresponden a Galicia en concepto de incentivos por cumplir -campo en el que es una excepción a la norma- las obligaciones fiscales. Además, confirmaba que «tampoco» va a abonar los 200 millones de la mensualidad del IVA de 2017, que conllevan una «afectación muy alta» en el conjunto de España: 2.500 millones de euros entre todas las autonomías.

«Creo que no merecemos esta forma tan frívola y tan sectaria de gobernar en España», ha apuntado Feijóo, para reiterar a continuación que «a Galicia se le deben 700 millones de euros», y que la Comunidad necesita ese montante en su totalidad «para que no haya tensiones de tesorería» y poder realizar pagos como la extra de Navidad de los funcionarios, los fármacos o la dependencia de los mayores en el mes de diciembre.

«Pedimos un poco de respeto por enésima vez», ha abundado el presidente de la Xunta, «y que se libere la tolidad del dinero de forma inmediata, porque ese dinero no es del Gobierno central, no es del Ministerio de Hacienda, es de la Facenda gallega y es de los servicios públicos gallegos», ha recordado.

«Este tipo de actuaciones y decisiones son impropias de una sociedad democrática como la española, y son impropias de un Gobierno que se quiera llamar como tal Gobierno», ha apostillado Feijóo.