Desnudo integral ante niños en Castellón: «Es una anécdota. Los padres no se han quejado» Compromís resta importancia al estriptis en un concierto respaldado por el Ayuntamiento en plena calle

Compromís resta importancia al desnudo integran de un cantante en la Plaza Mayor de Castellón en presencia de niños: «Es una anécdota. No ha habido quejas de padres». Los actos celebrados en la plaza Mayor de Castellón con motivo del 86º aniversario de Les Normes de Castelló han desatado la polémica entre los grupos municipales del consistorio después de que en una de las actuaciones se produjera un desnudo integral del cantante del grupo «Pepet i Marieta», un hecho por el que PP y Ciudadanos han pedido explicaciones al equipo de Gobierno que forman .

Desde Compromís han explicado en rueda de prensa que el concierto tuvo lugar a las ocho de la tarde del sábado en el marco de los actos organizados dentro del aniversario -en los que también hubo talleres, actividades y conciertos- y aunque sí había menores presentes "no ha habido quejas de padres".

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, no ha entrado a valorar el hecho de que el cantante se quitara toda la ropa y cubriera sus genitales con un pañuelo, porque "puede ser apropiado o no", pero, ha agregado, "es una anécdota".

Y ha explicado que el grupo hace esto de manera habitual en sus actuaciones y ya lo hizo así cuando actuó en la Fira Trovam Pro Weekend del 2014, "contratado por el PP. Si en 2014 estuvo bien, no tiene sentido que no lo esté ahora, a no ser que estemos en una involución de derechos de la extrema derecha".

El PP ha denunciado que el acto, en el que participan diferentes entidades vinculadas con la lengua, se convirtió en un "aquelarre independentista" según ha asegurado el concejal popular Juan José Pérez Macián.

La portavoz del PP, Begoña Carrasco ha asegurado que el PSPV y Compromís convirtieron la plaza Mayor "en una sucursal de la Cataluña del Torra independentista y radical" y ha pedido explicaciones a la alcaldesa, Amparo Marco.

Carrasco ha asegurado que "la cosa fue degenerando y peor fue por la noche, con una actuación de un grupo musical cuyo líder terminó desnudándose integralmente, con total impunidad".

La portavoz ha criticado que la alcaldesa Amparo Marco haya "escondido el portal de Belén y haya desterrado las casetas del mercadillo navideño para convertir la plaza Mayor de Castellón en la de plaza de Vic".

Pérez Macián ha exigido hoy responsabilidades a la alcaldesa "ya que ha permitido que Castellón proyecte una imagen radical a la sociedad castellonense y al resto de ciudades, agravado con un fin de fiesta que contó con el desnudo integral de uno de los cantantes delante de menores", y ha asegurado que "han sido miles las personas que en redes sociales y en los medios de comunicación han denunciado y han mostrado su indignación por este aquelarre independentista y por esa actuación".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castellón, Cristina Gabarda, ha denunciado que "el bipartito destape su ideario político con un estriptis en público" y ha criticado que "el equipo de Gobierno use Les Normes de Castelló y el valenciano para promocionar su acto partidista de forma encubierta".

Así, Gabarda ha manifestado que “la libertad de expresión de los socios del Pacte del Grau es inadmisible e intolerable desde el punto que su libertad afronta y coarta la de los demás", y se ha preguntado "qué tiene que ver la defensa de la cultura y nuestra lengua con tal espectáculo” y ha lamentado que “Compromís arrastre a PSPV y Castelló en Moviment a ser rehenes de su adoctrinamiento público".