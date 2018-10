Valencia Sanidad prepara una norma que prohíba la publicidad engañosa para que un caso como iDental «no se repita» El borrador ya se ha envíado a los colegios de odontólogos para que «ninguna persona acuda a un tratamiento sin tener todas las garantías»

La Conselleria de Sanidad trabaja en una nueva norma que permita prohibir la publicidad engañosa y que puedan repetirse casos de estafas como la de las clínicas iDental. El borrador ya se ha enviado a los colegios de médicos u odontólogos para "que ninguna persona acuda a un tratamiento sin tener todas las garantías", según ha explicado este lunes la consellera, Ana Barceló.

Una situación de indefensión y fraude como el de iDental "no se puede volver a repetir en la Comunitat", a juicio de Barceló, que ha comparecido en la Comisión de Sanidad en Les Corts a petición de Podemos para informar de las acciones emprendidas por su conselleria ante las denuncias realizadas por pacientes tratados en estas clínicas.

Según ha dicho, esta es "presuntamente una de las estafas más grandes en el ámbito sanitario de los últimos años", antes de pasar a explicar detalladamente la cronología de las denuncias, inspecciones y judicialización del proceso.

La primera clínica iDental autorizada en la Comunitat data de 2013 y el Colegio de Odontólogos fue el primero en presentar una denuncia a la clínica de Valencia, donde se detectaron irregularidades en los procedimientos de trabajo, en el archivo o en la esterilización. Por ello, se inició un expediente sancionador que estará listo "esta semana o la que viene".

Este pasado verano se procedió a la entrada, por orden de la Audiencia Nacional como encargada de investigar el cierre de estas clínicas en distintas comunidades, en las sedes para recuperar los expedientes de los clientes. En total, se han encontrado 120.000 en las clínicas de iDental en la Comunitat: 67.000 en Valencia, 20.000 en Alicante, 14.000 en Alfafar, 10.000 en Elche y 7.000 en Betxí.

Según ha precisado Barceló, no estaban indexados ni ordenador alfabéticamente, algunos incluso estaban hechos a mano y no estaban en cajas ni ordenados, sino que "mucha de la documentación estaba esparcida por el suelo" o junto a otros escritos.

A partir de ahí el trabajo de la Conselleria consiste en identificar y ordenar esos expedientes para entregar una copia a los afectados. Actualmente 1.137 personas han acudido a la sede de Sanitat a solicitar su historial y se contactará con ellas cuando estén en disposición de entregar la copia, destinando recursos para que pueda realizarse "a la mayor brevedad posible".

Hepatitis C

A preguntas de Podemos y Ciudadanos, la consellera ha señalado que no les consta que se haya producido ningún contagio de hepatitis C en este caso y que, según les han comunicado los expertos, sería "complejo" que se diera y, en todo caso, sería "muy difícil saber su origen". El diputado Daniel Geffner ha asegurado que sabe de pacientes que han dado positivo, a lo que Barceló ha replicado que si ha visto esos expedientes se los haga llegar, pero a día de hoy la Conselleria no tiene constancia de ningún contagio.

También el PP le ha preguntado si cree que este caso era "evitable" por ser "predecible", a lo que la consellera ha afirmado que no era evitable en tanto que los clientes no sospechaban desde el principio y "no les generó desconfianza" en un primer momento, sino que esta "se produjo luego con el tiempo, al ver que los tratamientos no respondían".

También ha señalado que la inspección no puede actuar "aleatoriamente", sino que lo hace a raíz de una sospecha o denuncia, y ha defendido que en todo el proceso se ha actuado con rigor y de manera "garantista" para evitar que luego las consecuencias judiciales pudieran verse afectadas.

Según ha indicado, en este caso el 'handicap' ha sido la publicidad engañosa, porque se trata de clínicas abiertas con el objetivo "de obtener el crédito al consumo" con las personas que "de buena fe piensan que esos tratamientos los van a recibir" a un precio menor. "El sistema ha fallado", ha asegurado.

Listas de espera

En la misma comparecencia de este lunes, la consellera también ha informado, a petición del PP, sobre la presunta manipulación de las listas de espera en el Departamento de salud de La Ribera. Aquí, se ha mostrado clara: "No hay maquillaje alguno en las listas de espera, ni de La Ribera ni de departamento alguno".

Se ha remitido a las explicaciones que ya dio en rueda de prensa tras filtrarse unas declaraciones del coordinador del área quirúrgica "en las que de manera sesgada y falaz" se intentaba hacer ver que desde la dirección se estaban dando indicaciones para maquillar las listas, algo que ha negado: "No existe ninguna directriz para ocultar pacientes en el Hospital de La Ribera".

Ha señalado que en este centro hospitalario desde junio de 2015 hasta que se anunció la reversión la espera aumentó de 40 a 65 días, un 62% más, y en los meses en los que Sanidad ya se ha hecho cargo del departamento ha aumentado en 3 días. "Si alguien maquilló y ocultó listas de espera fue el PP durante muchos años", ha concluido.