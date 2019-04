Encuestas y abstención... a pesar del CIS

Actualizado: 12/04/2019 21:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ha comenzado la campaña electoral. Bueno, en realidad ya había comenzado, vestidita de precampaña, pero con toda la fuerza posible a cargo de la maquinaria de los partidos políticos.

Una vez más, como cada inicio de campaña, y con toda una vida de dos semanas por delante, me planteo la utilidad del esfuerzo y de un proceso que no sé yo si sirve para ayudar a decidir el voto de los ciudadanos. A estas alturas, el que más y el que menos tiene decidido su voto. Como siempre.

Esta vez creo que la duda no radica en la elección de la candidatura. Creo que lo que nos dejan ver las encuestas no es tanto la indecisión en la orientación del voto como la duda sobre si acudir o no acudir a votar.

Llevo varios días escuchado cometarios del estilo de “como estoy de puente, no voy a ir a votar”. No les puedo negar que no me sorprende ese tipo de frases y, tampoco les voy a negar, que me disgustan.

La democracia consiste en la participación del pueblo en las decisiones del gobierno. Y la mejor forma, y tal vez la única desde un punto de vista formal, es el ejercicio del derecho del voto. Y renunciar a él no es, con todo mi respeto a la opción abstencionista, el mejor camino para reforzar la democracia. Antes al contrario.

Al hilo de lo que escuchaba esta mañana en una conversación de barra de cafetería me viene a la cabeza una reflexión en torno a las encuestas y a su influencia en el electorado, en ustedes, en nosotros, vamos. La más llamativa, por los comentarios culinarios y los procedimientos de cocinado, es la del CIS. Ni quito ni pongo rey, no tengo una bola de cristal, pero no me la creo. Bueno, en realidad no me creo ninguna. Y no es que yo sea un descreído, en absoluto, es que a fuerza de cubrir campañas y de leer encuestas, cotejadas después con los resultados reales de las urnas, insisto, en cuestión de predicciones electorales no me creo nada.

Si algo pueden provocar algunas encuestas, que presentan como absolutos y definitivos sus resultados, es precisamente la desmovilización del voto y, en estas elecciones, eso es lo que menos le conviene a nuestra democracia. Especialmente a los grandes partidos y si no me creen, mírense en el espejo de las últimas elecciones autonómicas andaluzas.

Además resulta que aquí, en la Comunidad Valenciana, no solo vamos a decidir los futuros diputados al Congreso y el gobierno de la nación, si no también el futuro gobierno de la Generalitat y la composición de Les Corts. Así que les recomiendo no perder ni el norte ni las ganas de votar.

Ximo Puig y José Luis Ábalos en un acto preelectoral en Valencia, hace unos días - EFE

Me da a mí que el subidón de Tezanos al frente de los fogones del CIS no le ha debido sentar muy bien el PSPV y a su aparato electoral. El argumento es sencillo. En la Comunidad Valenciana la mayoría de encuestados manifiestan su indecisión en la elección del voto. Los indecisos son casi un cuarenta por cien y eso es un zasca en toda la línea de flotación de la participación. Un torpedo directo al casco de una nave que depende de las cifras de la matemática electoral y los pactos para poder gobernar. Y de la indecisión a la abstención hay un pasito muy pequeño.

Por otra parte, las filas populares prefieren no hacer ningún tipo de comentario sobre las encuestas de CIS y dar por buena esa encuesta propia que habla de un empate técnico entre las derechas y el bloque de izquierdas.

Así las cosas, creo que vamos a tener que esperar a la tanda de penaltis de la noche electoral para conocer unos resultados que pueden estar mediatizados por la abstención y, se lo digo corazón en mano, la abstención no favorece a nadie. Piénsenlo antes de irse de paella o a la playa dentro de un par de domingos.