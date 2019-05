Política César Sánchez renuncia a volver a presidir la Diputación de Alicante y apoya a Carlos Mazón El diputado nacional y concejal de Llíber asumirá tareas en la Dirección Nacional del PP llamado por Pablo Casado

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha anunciado este martes al comité ejecutivo provincial del PP que renuncia a su posible reelección. También ha hecho pública su intención de trabajar en la Dirección Nacional del partido, a petición de Pablo Casado.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al político, Sánchez continuará como presidente de la institución provincial hasta mediados de julio, cuando está previsto que tome posesión el nuevo mandatario con la corporación salida de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

Actualmente, Sánchez es alcalde en funciones de Calp, concejal electo por Llíber y diputado en el Congreso, tras encabezar la candidatura del PP a la Cámara Baja por la circunscripción de Alicante en los comicios celebrados el 28 de abril.

Tras este anuncio de renunciar a la Diputación, ha explicado que se centrará en puestos de relevancia en la Dirección Nacional del PP y en el grupo parlamentario en las Cortes. Además, ha indicado que no recojerá el acta como concejal electo en el ayuntamiento de Llíber, donde ocupó el tercer puesto de la lista en las elecciones del pasado domingo.

Sobre las responsabilidades que asumirá, Sánchez ha dicho que se conocerá "en las próximas horas", pero sí ha dejado entrever que se centrará en "actividades importantes" vinculadas a pactos institucionales.

Cuestionado al respecto, ha apuntado como "importante" dar "estabilidad" a las instituciones y a los ayuntamientos, y por eso ha opinado que el hecho de que el PP cuente con él para esa tarea es algo "positivo".

Así, ha asegurado que tiene "experiencia" en llegar a acuerdos y se ha referido a los acuerdos en la Diputación de Alicante con la oposición: "Con Compromís y con el PSPV, y he sido dos veces alcalde con pactos". "Creo que si me tuviesen que definir sería 'el hombre del pacto', porque todo lo que he sido ha sido gracias al diálogo y el pacto, y para mi es un orgullo", ha manifestado.

"Gobernar con mayoría absoluta es muy sencillo, pero gobernar con pactos es más complicado, y haberlo logrado es algo que llevo en mi haber", ha sostenido.

Ha indicado que su renuncia a seguir al frente de la Diputación es porque el presidente nacional del PP, Pablo Casado, le ha pedido que se incorpore a la Dirección Nacional y al Congreso.

"Tenemos por delante un período apasionante", ha apuntado y se ha referido al papel que debe jugar el PP en la provincia de Alicante ante la "desgracia" de que sigue gobernando el Botànic.

«Cerca de los pueblos»

En su balance, ha mantenido que su gestión al frente de la Diputación estos cuatro años se resumen en "estar cerca de los pueblos", "al lado de los alcaldes" y "de los sectores productivos".

"Estar al lado de los intereses generales de la provincia en lo que han sido ataques del gobierno valenciano y muy especialmente con los decretos de deporte y turismo, plurilingüismo", ha afirmado.

Además, se ha referido al "no" que dijo el PP hacia la Agència Tributaria Valenciana, así como a los dos recursos de inconstitucionalidad que presentó el grupo parlamentario del Congreso hacia la ley de mancomunidades y contra los Servicios Sociales.

Para Sánchez, la ciudadanía alicantina ha reconocido al PP esa labor y, por eso, ha sido la provincia que "mejores" resultados ha obtenido en las municipales.

Finalmente, ha asegurado que ha sido "un gran honor" ser presidente de la Diputación donde se ha desarrollado un "gran trabajo". Sánchez ha estado acompañado por parte de los diputados del grupo provincial. Ha sido ocho años alcalde de Calp y cuatro presidente provincial.

Asimismo, y aunque no ha querido inmiscuirse en una decisión que le corresponde a los órganos del partido, sí ha considerado que Carlos Mazón, número dos de la lista 'popular' en Alicante, sería un "grandísimo" candidato para sustituirle al frente de la institución.

"Le corresponde al partido asumir esa tarea de propuesta, pero si me pregunta mi opinión, creo que es un gran candidato para presidir la Diputación y si el partido lo estima, va a contar con mi apoyo", ha manifestado.

Además, sobre su papel en la Diputación, Sánchez ha señalado que seguirá "hasta el último día" y cobrando el sueldo como presidente: "No he renunciado a mis retribuciones, toca ser presidente hasta el último día. Renuncié a mis retribuciones en el Congreso, que retomaré cuando se inicie la tarea parlamentaria en el Congreso y mi cese como presidente de la Diptuación".

Puig, «desesperado»

Asimismo, ha opinado que Ximo Puig está "desesperado", al ofrecer la Alcaldía de Alicante a Ciudadanos a cambio de la Diputación. "Lo que quiere es destrozar definitivamente esta Comunitat", ha afirmado.

Así, ha anunciado que mirarán con "muy de cerca" al Consell: "Voy a estar muy vigilante en coordinación con el PP de la provincia y en la Comunitat para cuantas cuestiones que se planteen de inconstitucionalidad, que ya son dos -mancomunidades y servicios sociales- y se prevén más".

Al respecto, ha incidido en que el PP quire "elevar el problema valenciano en Madrid" para que las cuestiones que afectan a la Comunitat "no se circunscriban a la Comunitat, como durante muchísimos años han ocurrido en Catalunya hasta que al final el problema ha sido mayúsculo",

"Queremos que el resto de España sea consciente del problema valenciano y de que el PP de la provincia y de la Comunitat necesita a toda España para hacer frente al separatismo", ha seguido.

Sánchez se ha referido así a una supuesta "hoja de ruta, un 'procés de catalanització', de separación de España que es lo que esconde Compromís y su marca blanca, el Partit Socialista del País Valencià".

En ese misma línea, el presidente provincial del PP, José Ciscar, ha opinado que la política de "cambio de cromos" es "muy propia de Ximo Puig" porque, según ha dicho, "es lo que ha hecho toda la vida en todas las instituciones, pero aquí pincha en hueso".

Así, ha advertido que en Alicante "lo que se va a hacer, con mucha responsabilidad, es primar estabilidad y gobernabilidad en las instituciones". "No te doy esto para que tu me des a cambio esta otra institución", ha dicho.

"Esto, y más viniendo de un president de la Generalitat, me parece que es hasta de mal gusto", ha zanjado.