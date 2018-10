Soy un antiguo

Actualizado: 05/10/2018 07:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El borrador de la nueva ordenanza de movilidad sostenible (o insostenible) según se mire, del Ayuntamiento de Valencia ve la luz con polémica, un clásico de ayer y hoy. La regulación del uso del famoso y cada vez más extendido patinete en el citado texto traerá cola. Afortunadamente y en la ciudad “amable” que pretende o dice pretender Compromís se piensa por una vez en el peatón antes que en la bicicleta, aunque es precisamente aquí donde surgen las primeras dudas sobre el nuevo texto normativo. Los patinetes no podrán circular a menos de un metro de los peatones ¿Habrá un dispositivo policial que lo controle? ¿Se va a multar? ¿O vuelve a ser la enésima norma para quedar bien en la prensa?

Los patinetes según su categoría y tipo de vía no podrán sobrepasar los 10 o 20 kilómetros por hora ¿Se colocarán radares que midan la velocidad? ¿Se hará a ojo? ¿Se obligará a poner un velocímetro a los patinetes para que el “piloto” pueda saber a la velocidad que circula? Pero hay más. La batalla Compromís-PSPV en al Ayuntamiento de Valencia también queda patente en este caso. Parte de las materias que deben regular el “patinete gate” dependen de Seguridad (PSPV) y no de movilidad (Compromís). Los primeros han tardado poco en recordar que se acabó el tiempo en que se enteran de sus cosas por la prensa. La citada ordenanza, por poner el último ejemplo fue presentada a las concejalías afectadas una hora antes que a la prensa. Así se funciona.

Imagen de archivo de Grezzi, Ribó y Oltra por las calles de Valencia - ABC

Mientras tanto Valencia cada vez se parece más a la Hill Valley de mi admirado Marty McFly cuando viaja al futuro. En Valencia faltan ya sólo los coches y monopatines voladores, el resto de “fauna móvil" ya está disponible ¿Se acuerda usted cuando salía a la calle y por las aceras y zonas peatonales sólo andaban personas? Yo no lo recuerdo como ninguna tragedia, no estaba tan mal aunque desde hace tres años en el Ayuntamiento de Valencia se empeñan en explicar que yo estaba equivocado. No entiendo hemos podido sobrevivir. Menos mal que a pesar de todo les gustan las bicicletas y no las motos con sidecar, sino ya saben lo que tocaba….