Torrent deja en manos de los letrados el voto de los diputados suspendidos de JpC El PSC presenta recurso de amparo al Tribunal Constitucional a la espera de la decisión de los letrados

Daniel Tercero

Barcelona Actualizado: 08/10/2018 17:16h

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent (ERC), ha pedido un informe jurídico a los letrados de la Cámara para que aclaren si la fórmula escogida por Junts per Catalunya (JpC), por la que sus cuatro diputados suspendidos pueden votar, se ajusta al auto de julio del juez Pablo Llarena.

Torrent acepta, así, la petición presentada por el PSC el jueves pasado y retrasa cualquier cambio en la decisión sobre la votación de mañana, cuando debe reanudarse el pleno de Política General con las votaciones de las propuestas de resolución de los grupos políticos. El presidente parlamentario ha tomado la decisión después de que la mayoría independentista rechazase, en la reunión de la Mesa celebrada esta tarde, las tres reconsideraciones sobre el mismo tema presentadas por Cs, el PSC y el PP.

Advertencias de los letrados

Ahora está por ver si los Servicios Jurídicos parlamentarios, que hasta ahora se han opuesto a la fórmula de JpC (que no suspende a los diputados afectados por el auto del Tribunal Supremo y mantiene su delegación de voto), presentan el informe antes de la reunión de la próxima Mesa, prevista para mañana a las 12.00 horas, solo tres horas antes de la reanudación del pleno suspendido el jueves.

Durante la semana pasada, en todas las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, los letrados Xavier Muro y Joan Ridao se mostraron en contra de la propuesta de JpC y favorables a la fórmula escogida por ERC (que acepta implícitamente la suspensión de sus dos diputados y designa a su sustituto). Una posición que han reiterado en la reunión de hoy, pero siempre de forma verbal, aunque, eso sí, recogidas en las respectivas actas de las reuniones.

La decisión de Torrent de pedir el informe jurídico no ha sentado nada bien en el seno de JpC, que consideran que: «Esto no va con nosotros. Es una petición de Torrent, no de JpC». La tensión entre ambas formaciones sigue estando viva. A lo largo del día se han mantenido conversaciones entre responsables de los dos grupos para intentar llegar a un acuerdo.

Amparo ante el TC

La Mesa de este lunes, además, ha rechazado las tres reconsideraciones de los grupos de la oposición, por lo que el PSC presentará esta misma tarde un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el Alto Tribunal adopte medidas cautelares antes del pleno de mañana e impida que voten los cuatro diputados suspendidos de JpC. Fuentes del PSC han indicado que su recurso es solo por la fórmula utilizada por JpC por lo que si, finalmente, Torrent rectifica retirarían el recurso.

En este sentido, el viernes, el Gobierno de España, por boca de su portavoz, Isabel Celaá, advirtió a Torrent y a JpC de que actuaría judicialmente si en las votaciones de mañana los cuatro diputados de la formación de Carles Puigdemont votan por delegación. Además, Cs sigue preparando una serie de querellas, ya que considera que tampoco la fórmula de ERC se ajusta a lo que dispone Llarena en su interlocutoria.