Albiol asegura que no se prestará al «circo mediático» de los políticos presos y rechaza visitarlos en la cárcel

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha dicho que no visitará a los dirigentes independentistas encarcelados ni se «prestará a su circo mediático», palabras que han derivado en un choque a través de Twitter con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que le ha acusado de «carcelero».

Los siete dirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Lledonershan enviado una carta a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y al presidente del PPC, Xavier García Albiol, invitándolos a visitarles para comprobar que no gozan de «privilegios».

En una carta con fecha de 30 de octubre, avanzada por Rac1 y a la que ha tenido acceso Efe, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se refieren a las críticas de Ciudadanos y PPC por los supuestos «privilegios» de estos presos en las cárceles catalanas.

Una invitación que ha declinado García Albiol: «No voy a ir a ninguna cárcel a visitar a los independentistas presos, prestándome a su circo mediático y frivolizando con su propia situación. Y digo mediático porque han enviado la carta a los medios antes que a nadie. Su show, no es el mío», ha señalado en Twitter.

En dos ocasiones en los últimos meses, el líder del PPC había denunciado «graves» y «escandalosos» tratos de favor a los políticos independentistas encarcelados en Cataluña, desde diversas visitas presenciales diarias hasta visitantes que acceden sin registros previos, poniendo en «riesgo» así, ha alertado, la «»seguridad» de esos centros penitenciarios.

Pero las palabras de Albiol han sido respondidas por Puigdemont a través de Twitter, que ha cargado contra el dirigente del PP Catalán, lo que ha generado una serie de tuits cruzados.

«Los carceleros no osan mirar a la cara de sus víctimas. El carcelero se queja de enterarse por la prensa, pero calla cuando las acusaciones de la Fiscalía llegaron antes a los medios que a los abogados. Como pasa siempre, by the way (por cierto). La verguenza les acompañará toda la vida», ha escrito Puigdemont.

Unas acusaciones que Albiol ha respondido directamente a continuación: «Desde luego que a ti el tema sobre los 'carceleros' te afecta muy poco. Tú, Puigdemont, como el Capitán Araña, embarcaste a todo el mundo y te quedaste en tierra o, mejor dicho, en tu mansión de Waterloo. Un crack».

Ha sido entonces cuando Puigdemont le ha espetado que «el problema que tenéis es que en Europa nadie quiere haceros de carceleros. Lo intentasteis en Alemania y recuerdo muy bien los días en la cárcel de Neumünster -ha añadido-. Os recuerdo aplaudiendo con las orejas. Embarcasteis a otro país en vuestras obsesiones y ahora no aceptáis el resultado».