Elecciones municipales Barcelona Ada Colau y Ernest Maragall, empate técnico en la carrera por Barcelona La encuesta del CIS esboza una alianza ERC y Comunes como única fórmula para gobernar la ciudad fragmentada políticamente

A. Cabeza @/ M. Vera Barcelona Actualizado: 09/05/2019 14:48h

El Ayuntamiento de Barcelona sigue mostrando un panorama profundamente fragmentado en el que hasta siete formaciones conseguirían representación. Según la encuesta del CIS difundida este jueves, la actual alcaldesa Ada Colau revalidaría su victoria en la ciudad pero debería pactar para seguir gobernando. Asimismo, se observa que en la capital catalana ERC también lograría desbancar al PDECat como fuerza hegemónica del independentismo.

La macro encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas publicada en vísperas del inicio de la campaña da la siguiente representación municipal. ERC y En Comú Podem se disputarían el título de formación más votada. Aquí los de Ada Colau obtendrían entre 10 y 11 regidores, algo más de los que tendría ERC (9-11). Atrás quedarían las otras formaciones.

Así, los socialistas, encabezados por Jaume Collboni lograría mejorar sustancialmente sus resultados y escalar hasta los 6-6, no obstante, el PSC no lograría replicar en las municipales los votos cosechados en Barcelona en las pasadas elecciones generales. Detrás de estos quedaría Manuel Valls, cuya candidatura no lograría mejorar la representación que ya tenía Ciudadanos en la Ciudad Condal. El exprimer ministro galo se quedaría con entre 6 y 7 regidores.

En la parte más baja de la tabla queda el PDECat -que se presenta con la marca «Junts per Barcelona»- que experimentaría también en Barcelona una notable sangría y pasaría a tener entre 5 y 7 ediles. Finalmente, el PP mantendría su presencia en el Consistorio con entre 2 y 3 escaños. También la CUP mantendría su presencia municipal aunque levemente diezmada. Los anticapitalistas se quedaría con dos regidores, uno menos que ahora.

Con este panorama, solo Colau o Maragall podrían formar una mayoría lo suficientemente amplia para gobernar la ciudad. En cualquier caso, ninguno de los dos ha descartado pactar entre sí de modo que su campaña podría acabar centrándose en dirimir quién se impone entre los electores barceloneses para reclamar para sí el derecho al mando municipal, aunque sea por un puñado de votos.