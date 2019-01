Al menos cuatro heridos por la colisión de un tranvía en Barcelona

Un accidente en la Estació de Sant Adrià de la línea T4 del Trambesòs ha dejado cuatro personas heridas como consecuencia del choque con el final de la línea, ha informado Bomberos de la Generalitat a través de Twitter.

La conductora del convoy, que se ha quedado atrapada como consecuencia de la colisión, ya ha sido liberada y será trasladada con ambulancia, y hay tres personas heridas más, que según el primer diagnóstico sufrirían heridas leves.

La conductora del comboi, que es trobava atrapada com a conseqüencia del xoc amb el final de la línia T4, ja està alliberada i serà traslladada amb ambulància. Hi ha 3 persones ferides més, que segons el primer diagnosi pateixen ferides lleus. Al tren ja no queden passatgers https://t.co/7wmZ4yMBVF