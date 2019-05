Elecciones 26-M / Entrevista Raúl de la Hoz: «Los votantes de Cs van a castigar a Igea por querer traer el sanchismo a Castilla y León» El número 1 a las Cortes por Valladolid cree que su partido está recuperando votos que se fueron a Cs y a Vox en las generales y acusa al líder de los socialistas, Luis Tudanca, a dedicarse únicamente «a defender a su señor»

Lamenta que Ciudadanos en Castilla y León «no sea el de Rivera» y lo achaca a su candidato, Francisco Igea, aunque a la vez confía en poder reeditar el acuerdo de colaboración con la formación naranja para los próximos cuatro años. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes y aspirante a ocupar un escaño por Valladolid cree que su partido está recuperando votos que se fueron a Cs y a Vox en las generales y acusa al líder de los socialistas, Luis Tudanca, a dedicarse únicamente «a defender a su señor».

«Estamos en el camino de renovar la mayoría que obtuvimos hace cuatro años»

-¿Cómo cree que está transcurriendo la campaña para los intereses del PP en Castilla y León?

-La campaña está yendo por donde nosotros queríamos. Nos permite exponer el programa electoral desde el orgullo de pertenencia a Castilla y León y de lo conseguido hasta ahora, que no es poco.

-¿En qué propuestas se ve más la diferencia entre los partidos?

-Una de nuestras principales apuestas es una importante reducción de impuestos. Frente a ello, el PSOE plantea 2.000 millones de euros de incremento de recaudación tributaria como refleja el pacto firmado con Podemos, IU y los sindicatos que con tanto orgullo enarbolan. No solo no suprimen, como nosotros, el Impuesto de Sucesiones, sino que los suben, al igual que el IRPF, el de Patrimonio, el de Actos Jurídicos Documentados y prevén nuevos impuestos, entre ellos el que penaliza el ahorro.

-¿Y cómo ve a sus rivales?

-El PSOE está donde esperábamos. No ha sorprendido nunca. Es un candidato más que cuando pasen las elecciones buscará acomodo en Madrid como han hecho todos sus predecesores. Tudanca está sólo preocupado por defender a su señor (Sánchez) y no incomodarle. A Ciudadanos lo vemos y no lo vemos. Están desnortados. Me cuesta creer que alguien que haya votado a Rivera como vía para acabar con Sánchez lo haga ahora a Cs para traer a Castilla y León lo peor del sanchismo. Igea sabrá, pero no creo que eso sea lo que quieren sus votantes y estoy seguro de que le van a castigar.

-¿Qué resultado espera el PP?

-Nos gustaría revalidar la mayoría que obtuvimos hace cuatro años y creo que en estos momentos, como nos dicen nuestros estudios internos, estamos en el camino de conseguirlo, lo que nos permitiría plantear un gobierno de diálogo con todos los grupos parlamentarios sin exclusiones. Agradecemos al Ciudadanos del pasado, que no es el actual, su colaboración positiva y constructiva. Que se repita en el futuro depende de ellos. Ahora parece que no está en esa posición, aunque sabemos que dentro del partido sí que hay personas que piensan que es lo mejor para Castilla y León. Quizás el problema está en él (Igea).

-¿Qué más dicen esos estudios?

-Nos dicen que hay mucho votante de Vox que se están dando cuenta de que cuando se abandona la casa común del centro derecha que representa el PP se beneficia al PSOE. Igualmente, los votantes de Cs que votaron a Rivera para echar a Sánchez ven que su voto ahora no tendría la misma finalidad. Unos y otros están haciendo que el PP avance sobre la base de la ambición, la moderación y la serenidad que esta demostrando Alfonso Fernández Mañueco.

-¿Si los socialistas ganaran las elecciones en la Comunidad sería un fracaso del PP de Castilla y León?

-Sería la decisión de los castellano y leoneses. Creo en la sabiduría demostrada durante muchos años por los ciudadanos y estoy seguro de que sabrán elegir lo que quieren. Si eligen el riesgo que implica un gobierno del PSOE, Podemos, IU y ahora también Cs será lo que decidan, pero creo que prefieren la tranquilidad y el rigor y los avances y progresos que representa el PP.

-¿Si las sumas dieran creen que Tudanca estaría encantado de pactar con Cs?

-Tudanca vendería lo que no tiene por el sillón de la Presidencia de la Junta.

-Apenas menciona a Podemos.

-Es una de las razones, si no la principal, por la cual el PSOE está alto en las encuestas. Podemos en Castilla y León ha tenido cosas buenas y otras malas. Conozco a su gente y aunque ideológicamente nunca podré estar de acuerdo con sus principios, sí que reconozco en ellos gente que trabaja de forma seria por lo que consideran mejor para Castilla y León. Pero está en una situación lamentable fruto de los errores cometidos por sus líderes en Madrid.

-¿Cuál es la aspiración del PP en las municipales, principalmente en las grandes ciudades?

-Partimos con la ventaja de haber presentado listas en la gran mayoría de los municipios, por lo que ya tenemos más de 200 alcaldías aseguradas. La obtención de mayorías absolutas en los de mayor tamaño va a ser prácticamente imposible. A partir de esta situación, pedimos acuerdos para que lo mejor de cada ciudad esté representado en los ayuntamientos.

-¿Acuerdos como el sellado en Andalucía con PP y Cs en coalición y el apoyo de Vox sería exportable tanto para los principales municipios como para gobernar la Junta?

-Vamos a dialogar con todos sin poner cotos a nadie. Creo que todo el mundo que obtenga representación está legitimado. El objetivo del PP en la Comunidad es gobernar en solitario con acuerdos puntuales o más estables con otras fuerzas políticas.