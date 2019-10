¡Peligro! En Renedo se lee: la campaña de un pueblo de Valladolid para fomentar la lectura que triunfa en redes Con la iniciativa, el municipio vallisoletano quiere conseguir un sello de calidad del Ministerio de Cultura y Deportes

Calles, plazas, marquesinas de los autobuses. Desde hace unos días, el municipio vallisoletano de Renedo de Esgueva, a poco más de diez kilómetros de Valladolid, está invadido -virtualmente- por curiosas señales de indicación de peligro. Indican que es un pueblo «prolibroso» y alertan de riesgos como la «imaginación», «dobles sentidos», «viajes» o «empatía». Es la original campaña que se le ocurrió al bibliotecario del municipio, el ilustrador de cuentos infantiles Fernando Pérez, para fomentar el hábito de la lectura y que desde hace dos semanas que circula en las redes se ha vuelto viral.

Todo comenzó, recuerda el propio bibliotecario y la propia alcadesa del municipio, Raquel González, cuando esta última le lanzó al primero, habitual colaborador de importantes editoriales de álbumes y libros ilustrados como Kalandraka, el reto de elaborar una campaña para que el municipio consiguiese un sello de calidad que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte a proyectos innovadores de toda España que den visibilidad a las bibliotecas. Dicho y hecho. «Quería hacer algo original», recuerda el responsable de la Biblioteca José Jiménez Lozano del municipio. Cada día, durante nueve, fue colgando en las redes sociales, una fotografía donde se podía leer bajo una señal de pelibro con un libro en su interior el mensaje «Pueblo prolibroso» y junto a él en ocasiones algunos de los «riesgos» (beneficios) que conlleva la lectura, tales como, detalla el propio impulsor de la campaña, «el impulso de la imaginación, la empatía con el prójimo» o incluso viajar a lugares imposibles.

Desde entonces los mensajes, los tuits y las menciones a la campaña no han dejado de multiplicarse en las redes sociales y aunque es pronto para hacer un balance sobre la repercusión de la iniciativa en cuanto a la dispensación de los carnés de la biblioteca y si finalmente podrán conseguir tan deseado sello , la alcaldesa se da por satisfecha por la curiosidad que ha despertado entre los vecinos e incluso por otras bibliotecas, que han decidido también a través de sus perfiles en las redes dar a conocer la campaña. «Algunos vecinos me han llegado a preguntar que dónde se encontraban las señales, que no las habían visto y que pensaban que se las habían saltado», comenta entre risas Fernando Pérez, recordando que se trata de una campaña «virtual». No obstante, tanto los edificios institucionales del municipio como sus comercios se han adherido a la misma y han colocado pegatinas donde se puede leer el pnesaje «Prolibro. Yo leo».

Además, con el objetivo de seguir animando a los vecinos del municipio a entrar en la biblioteca, el 1 de noviembre tienen previsto sortear diez camisetas con la frase «Soy prolibros@» entre quienes cuelguen en las redes fotografías con su último libro leído enmarcado en una señala de peligro como las que ha difundido la campaña. Pese a que ésta persigue conseguir más usuarios, lo cierto es que la Biblioteca José Jiménez Lozano goza de muy «buena salud» en cuanto a lectores se refiere, sobre todo entre el público infantil, destaca Fernando Pérez, que apunta que «tenemos hecho alrededor de 400 carnés infantiles de un pueblo de menos de mil habitantes». «Empezamos casi sin libros y ahora estamos casi sin estanterias», apunta la primera edil sobre los fondos. El propio Fernando Pérez, que ejerce de bibliotecario desde hace cuatro meses, participa como ilustrador asiduamente en talleres con los más pequeños para el fomento de la lectura.