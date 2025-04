La Junta, «segura» de que contará con el apoyo necesario para los presupuestos

No parece inquietar a la Junta que el límite de gasto no financiero, necesario para continuar con el diseño de los presupuestos, fuese aprobado el miércoles en las Cortes de Castilla y León con tan solo un voto de margen (40-39), el que proporcionó el único procurador de Por Ávila, Pedro Pascual . Tampoco preocupa que éste advirtiera de que no era un «cheque en blanco» y que las negociaciones continuarían sobre la base de «lograr lo mejor para Ávila». Ni siquiera ha creado desasosiego al Gobierno de coalición PP-Cs ver cómo en el último pleno del Parlamento autonómico los socialistas sacaban adelante tres iniciativas con el apoyo de toda la oposición , aunque una de ellas por el error de una procuradora del PP, según se encargó de matizar el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. Al contrario, el número dos de la Junta afirmó que no hay ningún problema en que los socialistas logren aprobar una PNL, aunque «se abracen y aplaudan como si hubieran ganado la Champions» lo que demuestra que «no están capacitados para gobernar».

Nada parece alterar (en el fondo, no en la forma) el discurso de Francisco Igea , que sigue por la linde de asegurar la estabilidad del Gobierno autonómico. Más aún, ayer, al término del Consejo de Gobierno, se mostró «seguro» de superar la gran prueba y de que el Ejecutivo autonómico conseguirá los apoyos suficientes para que las Cortes aprueben el Presupuesto de la Comunidad de 2022 antes de que finalice el año. Una certeza que justificó en su confianza en «la sensatez de la mayoría de actores políticos de esta Comunidad». «El acuerdo para el techo de gasto es un buen signo y estamos seguros de que habrá más», añadió.

Y entre esos actores de su «confianza» estaría el abulense Pedro Pascual con el que «se trata de llegar a acuerdos y no de tener un trato preferente» para su territorio. «Eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, que podamos sacar los presupuestos en un momento muy importante», puntualizó. Avanzó, incluso, que las demandas de Por Ávila, formación con la que ha llevado él personalmente las negociaciones «son razonables y no difieren de las de otras provincias». Además, rechazó que se pueda dar cualquier otro escenario, como el de un adelanto electoral porque no sea posible aprobar las cuentas por falta de apoyos. «Nadie entendería que se nos vea en una carrera electoral», señaló. De momento, el próximo jueves el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio.

«Las portavoces del PSOE»

Menos tranquilo se mostró el vicepresidente de la Junta cuando se le pidió una valoración de la actitud de su excompañera en Ciudadanos y ahora procuradora no adscrita María Montero y de su evidente buena sintonía con las socialistas Ana Sánchez y Patricia Gómez. «Si hay algo que ha consolidado a Ciudadanos es la actitud de María Montero y de las portavoces del PSOE», apuntó, al tiempo que recordó que las afirmaciones de Ana Sánchez de no querer a los parlamentario de Cs «ni regalados ni con lacitos» son «toda una declaración de intenciones».

A partir de ahí, Igea se fue encendiendo al reconocer «cierto grado de malestar personal de que se dude de la honestidad y honorabilidad de unos señores (los once de Cs) que ya han pasado por esa prueba», en referencia a la moción de censura presentada por el PSOE el pasado mes de marzo. «Han demostrado su capacidad de aguante y siguen en boca de todos. Es insultante. ¡Ya está bien!», exclamó. Y recordó que son precisamente ellos los que «están sujetando al Gobierno». Además, afirmó compartir las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que el PSOE sigue buscando tránsfugas. «Lo sé y lo he vivido», al tiempo que advirtió de que «quien quiera encontrar una excusa, no la va encontrar».

