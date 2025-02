El Gobierno ve a Siro en «situación crítica» y la Junta insiste en el diálogo

Como «crítica» reconoció ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que es la situación de Siro en Castilla y León. «Hay muy poco tiempo» para encontrar una solución que permita mantener a flote la galletera, que acumula una deuda de unos 300 millones de euros. El viernes se precipitaron aún más los hechos. A última hora de la tarde, Ceralto Siro Foods trasladó a los trabajadores que en breve paralizaría la actividad productiva de todas sus plantas en la Comunidad dado que el socio inversor que estaría dispuesto a inyectar unos 180 millones de euros a cambio de hacerse con el 75 por ciento del accionariado «no está en disposición de proceder al cierre de la operación» ni acometer la inversión prevista dado que los empleados han rechazado al plan de viabilidad presentado.

Barcones defendió que el Gobierno lleva «muchos meses implicado en la crisis de Siro» para buscar una solución financiera inversora y que «mantenga el empleo, las condiciones y la actividad productiva». Y este fin de semana lo han estado haciendo «porque el escenario lo requiere». Y de paso volvió a cargar las tintas sobre la Junta de Castilla y León, a la que acusó de haber reaccionado de «manera muy distinta» ante situaciones similares en otros momentos y censuró que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, haya convocado «reuniones parciales» en alusión a la cita el próximo miércoles con los representantes de los trabajadores y los alcaldes de los municipios afectados.

Desde la Junta, su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, también reconoció «las dificultades» que «están planteadas encima de la mesa», así como los trabajos llevados a cabo hasta el momento. El también portavoz del Ejecutivo autonómico animó a la dirección de la compañía y al comité de empresa a que «alcancen un acuerdo que permita asegurar el futuro de Siro» y que «permita a los posibles inversores llevar a cabo esa inversión».

«Si esto se consiguiera, podríamos plantearnos la persistencia de Siro y su crecimiento en el futuro», apuntó Carriedo, quien brindó la Fundación Anclaje para intentar el entendimiento entre las partes. Está entidad pública sin ánimo de lucro «en plena disposición» de intervenir «si cada uno de los patronos estima oportuna su convocatoria», incidió el también portavoz del Ejecutivo autonómico. «Naturalmente, si tanto los sindicatos como los empresarios están conformes con que se pueda llevar a cabo una convocatoria lo haríamos», recalcó Fernández Carriedo en declaraciones recogidas por Ical antes de participar en la jornada informativa ‘Oportunidades de Fondos Next Generation en Castilla y León’ organizada por El Mundo-El Correo de Burgos. Eso sí, destacó que «lo básico y lo fundamental» es que en este momento se pueda disponer de un acuerdo de competitividad.

«Ocurrencia»

La llamada a recurrir a la Fundación Anclaje no recibió igual respuesta desde los sindicatos que desde los empresarios. Como una ‘patada’ parece que sentó en las centrales sindicales. CC.OO. y UGT recriminaron ayer no sólo que la Junta «llega tarde» en su intervención para salvar las industrias de Siro en la Comunidad, sino que lo tacharon de «ocurrencia» y recordaron que la Junta también es patrono de la Anclaje. Mientras, CEOE Castilla y León apuntaró que desde la patronal entienden que debe ser la empresa quien solicite una reunión de la Fundación e incidieron en que si la compañía no quiere solicitarlo, no suelen tomar esa iniciativa, aunque «respetando la voluntad» de Siro, cualquier patrono, Junta, sindicatos y patronal puede solicitar la reunión.

También el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió ayer trabajar juntos para buscar una solución a esta crisis, a la vez que afeó el momento en el que Mañueco ha convocado la reunión «al límite» y cuestionó que llegue cuando «no podamos hacer nada»,

Ayer, lo que los trabajadores consideraban un «órdago» se convirtió en realidad y en la galletera de la localidad palentina de Venta de Baños ya ni siquiera encendieron el horno. Es la planta para la que el plan de viabilidad incluye su cierre. Y aunque los trabajadores se despidieron el viernes dejando todo preparado para arrancar de nuevo el lunes, ayer el turno de mañana que entró únicamente se dedicó a hacer labores de limpieza. Ni una galleta se horneó en las instalaciones, para las que los trabajadores se niegan a creer que sea ya su final tras cuarenta años de actividad. Ayer, según reconoció la presidenta del comité de empresa, María del Mar Rodríguez, tenían la duda de si hoy tampoco arrancarían con la producción.

Incertidumbre

Incertidumbre también en el resto de plantas. Otra de las factorías en Venta de Baños tenía planificado un paro con el objetivo ejecutar labores de desinfección esta semana, por lo que no saben cuándo y si finalmente se materializa la intención de la compañía de paralizar la actividad productiva y «únicamente gestionar la caja con el stock de producción terminado». En Toro (Zamora), ayer en era festivo, así que no trabajaron.

Los representantes de los trabajadores quieren abordar de forma conjunta lo que planteará al presidente de la Junta mañana, aunque desde la de Venta de Baños -sobre la que pende el cierre- insisten en que «nuestro problema es más grave». «No estamos en la misma situación», pues la viabilidad de su planta no entra ni siquiera en los planes del plan de competitividad, con el que se sienten «engañados». «Nos ofrecen unas condiciones para que nos vayamos voluntariamente», censuró la presidenta del comité de empresa.