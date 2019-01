Detenido el autor de los disparos en un barrio de Valladolid durante la Nochevieja El arrestado, un joven de 26 años, cuenta con antecedentes policiales

Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles por la mañana a A.J.J., de 26 años, como presunto autor de los disparos efectuados en el 29 de Octubre, dentro del barrio de Pajarillos de Valladolid y cuyo video de los mismos se difundió por redes sociales desde el pasado domingo, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

En la jornada de ayer, la Policía Nacional ya había informado de que tenía identificados a algunos de los autores de los disparos realizados hace unos días en los barrios vallisoletanos de Las Viudas y Pajarillos. El jefe superior de la Policía en Castilla y León, Jorge Zurita, mostró su convencimiento de que las detenciones se producirían en breve y anunció que la presencia policial en ambos puntos de la ciudad se reforzaría, aunque descartó que exista un problema de inseguridad.

Zurita también adelantó que los presuntos responsables no se encontraban en sus domicilios después de las primeras pesquisas realizadas por los agentes que llevan la investigación.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales, ha entregado tres escopetas de caza, dos carabinas de calibre 22 y 22 largo y dos pistolas, una de aire comprimido de calibre 4,5 y otra de fogueo. Todas ellas están documentadas y en regla, con su correspondiente guía de pertenencia. Para todas ellas contaba con licencia, ya que practica el tiro olímpico y la caza. Por contra, no la disponía para el arma corta con la que efectuó el disparo y que de momento no ha puesto a disposición de la Policía.

El presunto autor de los disparos también se ha negado a declarar y se ha acogido a su derecho de hacerlo en el juzgado, según fuentes de la Delegación. Los antecedentes policiales del joven datan de 2013 por robo e intimidación, una causa de la que el Juzgado hizo sobreseimiento provisional.

También han sido entregados en la Comisaría dos proyectiles que no causaron ningún daño y que han aparecido en el suelo en la zona de la Diputación Provincial, en la calle de las Angustias. La Policía considera que podrían proceder de la pistola con la que se efectuaron los disparos al aire, aunque no podrá determinarse fehacientemente hasta que no se encuentre el arma corta en cuestión.

Por otra parte, han señalado las mismas fuentes, continúa la búsqueda de las otras dos personas, las que dispararon al aire en el barrio de Las Viudas. Se cree que tanto los disparos de los Pajarillos como estos de Las Viudas fueron grabados en Nochevieja, y que los petardos del fin de año habrían facilitado que los hechos pasaran desapercibidos, ya que no hubo ninguna llamada de alerta.