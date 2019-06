Relevo en el Decanato tras la marcha del juez Brigidano a la Audiencia de Toledo El juez decano saliente y el magistrado Buceta optan a la Presidencia de este órgano judicial

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Toledo, Juan Ramón Brigidano, que también dirige el Juzgado de lo Mercantil, dejará de ser juez decano de Toledo para marcharse a la Audiencia Provincial como magistrado, por lo que su plaza en el Decanato —donde lleva 16 años— queda vacante a la espera de ser cubierta este martes, 18 de junio, día en que se celebran elecciones. Se da la circunstancia de que Brigidano ha optado también a la Presidencia de la Audiencia toledana, cargo vacante desde el pasado mes de marzo, en que se jubiló el anterior presidente, el magistrado Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.

Al puesto de presidente de la Audiencia Privincial de Toledo también opta el magistrado de la sección primera de este órgano judicial, Emilio Buceta. Ambos han presentado ya sus proyectos ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargada de evaluar.

Brigidano presentó su proyecto el pasado miércoles, 12 de junio, ante el CGPJ, con la presencia de presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, un examen «duro y comprometido», en palabras del juez, que aspira a convertirse en el próximo presidente de la Audiencia Provincial de Toledo. «Salí contento porque, de alguna manera, es mi mundo. A mí nunca me han regalado nada en mi vida, he tenido que luchar mucho por todo, me he esforzado muchísimo por hacer bien mi trabajo y salí contento del examen», ha dicho a ABC el juez de uno de los órganos judiciales más saturados de España, el de lo Mercantil de Toledo, al frente del cual lleva más de 20 años y que registra una excesiva entrada de asuntos desde 2008, con motivo de la crisis mercantil. Del funcionamiento de este órgano toledano habló el juez a la comisión examinadora de CGPJ, de «cómo consigue dominarse tanta entrada de asuntos y cómo se organiza internamente el trabajo», ha explicado. Juan Ramón Brigidano, de 55 años, añadió que su proyecto «no puede ser continuista». Las cláusulas suelo mutliplican por dos los casos que llegan a la Audiencia, «y yo propongo darle un tratamiento diferente». El 27 de junio sabrá si puede poner en marcha sus planes para la Audiencia.