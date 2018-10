Taño aplica la lógica de CC y dice: la reforma electoral canaria es cosa de sus autores intelectuales La minoría herreña (AHI) considera que las nuevas matemáticas parlamentarias serán un lastre para las islas no capitalinas

La secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, ha afirmado este lunes que eso de votar en 2019 con una reforma electoral en el Estatuto de Canarias no depende de ,los nacionalistas sino de quienes promovieron la reforma electoral.

«Son los partidos que la han promovido los que deberían responder a esa pregunta. Nosotros, como no la compartimos, no la hemos estudiado», ha dicho la dirigente del partido en el Gobierno canario cuando se le ha pedido su opinión sobre el debate surgido en torno a si el nuevo sistema electoral estará vigente o no en los próximos comicios autonómicos.

Un asunto sobre el que ha declinado pronunciarse directamente, pese a que el debate al respecto se inició al afirmar el presidente autonómico, Fernando Clavijo, de CC, que para que se pudiera aplicar en 2019 primero el Parlamento regional debería hacer unos trámites previos.

«Nosotros siempre hemos dicho que aceptamos el sistema electoral que se plantee y que estamos seguros, además, de que no va a influir sobre el resultado», ha señalado González Taño, que, en todo caso, ha considerado que la entrada en vigor de la reforma «tiene que tener un desarrollo« en el Parlamento que dependerá de «qué es lo que plantean los partidos que la han promovido».