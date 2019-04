La «frialdad» de Hidalgo ante Luzardo por visitar la crisis de Paseo de Chil

El alcalde de la ciudad de Las Palmas, Augusto Hidalgo, adoptó este jueves una posición institucional de superioridad como jefe de gobierno municipal cuando la exalcaldesa y diputada regional del PP, Josefa Luzardo, se acercó a comprobar el estado de ruinas en el que ha quedado el muro de Paseo de Chil derrumbado.

Luzardo fue teniente de alcalde de la ciudad de Las Palmas entre 1995 y 2003, fecha en la que asumió la alcalía de la capital grancanaria. Desde el pasado martes es candidata del PP para suceder en este puesto a Hidalgo Macario. El lenguaje corporal del alcalde socialista expondría, se acuerdo con las imágenes mostradas en Twitter, su temor a que Luzardo emplease el suceso para hacer campaña. Le tocó el codo mientras se apartaba de ella.

Una treintena de vecinos de la zona de Paseo de Chil, en Las Palmas de Gran Canaria, han tenido que ser desalojados en la madrugada de este jueves, 11 de abril, después de que se produjera el desprendimiento de un muro.

No es momento de politiqueo señores,tiene alguno su casa hay?esto es muy duro y una desgracia por A o por X vamos hacer maduros y esperar que no se derrumbe todo el muro que queda..personas con ansiedad y en la calle... vale?hoy no es el dia de ningun mitin..es una desgracia .