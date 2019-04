El diputado de Canarias que alardea de tener ofertas de «cuatro partidos» por ser herreño

La isla de El Hierro, la que impidería que en Canarias no se pueda comprar a un precio lógico una piña tropical en un supermercado prodedente de Costa de Marfil, Tailandia u Honduras, es un territorio donde para ser elegido diputado insular en el denominado Parlamento de Canarias existe un desequilibrio entre el resto del territorio regional.

En 2015 votaron en El Hierro, según datos del Istac, 1.170 mayores de edad en Frontera, 1.100 en Valverde y 1.045 en El Pinar de El Hierro. El voto de uno de esos herreños resultó 17 veces más fuerte que uno de Tenerife o Gran Canaria. Esto ha permitido al exalcalde de Frontera y líder de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), David Cabrera, haya alardeado este mes de abril de las «cuatro» ofertas que tiene para ser fichado por otras formaciones de cara a los comicios del mes de mayo.

En El Hierro hay 10.800 habitantes y una densidad de población de 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Dada la inversión púbica que hay que hacer en el resto de las islas para mantener el equilibrio político en parámetros de «estabilidad», la renta per cápital en El Hierro ha pasado de 10.000 a 16.200 euros desde 2014 a 2018. En Tenerife, con 5,2 millones de turistas, tiene una renta per cápita de 17.100 euros y Gran Canaria, con 4,4 millones de turistas, 16.600 euros.

La imagen que se proyectaría El Hierro en el resto de las islas es de contrariedad. El Cabildo de El Hierro debe recurrir a campañas que paga en parte Promotur, propiedad del Gobierno de Canarias, a fin de evitar que los canarios, con el 75% de descuento aéreo de residentes, opten en Semana Santa por la Península que por sus barrancos irrepetibles. Gastos que pagan todos los canarios y los fodos de la Comisión Europea vía Feder.

David Cabrera en un mitin en 2015 - ABC

Ambiguo

El parlamentario de la Agrupación Herreña Independiente David Cabrera ha afirmado este miércoles a Efe que ha recibido ofertas de hasta cuatro formaciones políticas para ir en sus listas electorales así como la posibilidad de conformar una agrupación de electores. Cabrera indica que no ha tomado ninguna decisión al respecto «sin aceptar ni descartar ninguna posibilidad». Estas declaraciones se producen tras el cruce de afirmaciones con miembros de la gestora de Nueva Canarias sobre la posibilidad de contactos entre Cabrera y esta fuerza política.

Cabrera, que además de parlamentario regional ha sido alcalde del municipio de La Frontera, ha expresado su satisfacción ante tales ofrecimientos, puesto que «el que otras agrupaciones me propongan formar parte de sus proyectos, o para encabezar sus lista, es un alago». Lo que es seguro, hasta el momento, «es que no voy a encabezar ninguna lista de la Agrupación Herreña Independiente (AHI)», el brazo de Coalición Canaria en esos dominios electorales; «lo que no quiere decir, que no tenga ofrecimientos de participar en el conjunto de esas listas, en todo caso hasta el día 17 abril, nada está confirmado» expresa.

«He escuchado los ofrecimientos de otras agrupaciones políticas, en la que se encuentra NC, así como otras agrupaciones y posibilidades, y al día de hoy no descarto, ni afirmo nada», expresa.