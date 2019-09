El desmadre de la locomotora del turismo de Canarias En Maspalomas se han gastado 940.000 euros en eventos con contrataciones a dedo y 500.000 euros en carnavales sin contratos

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 06/09/2019 07:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El nuevo equipo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana pondrá en marcha 25 medidas urgentes con el objetivo de sacar al municipio «del bloqueo en el que se encuentra» tras la etapa de gestión del AV-PP y que afecta, entre otras cosas, a inversiones por más de 1.000 millones de euros. En Canarias hay 239.000 parados.

La alcaldesa, Concepción Narváez (PSOE), ha explicado este jueves que los cuatro socios de gobierno se han «visto en la obligación de comunicar en qué situación se encuentra el Ayuntamiento, heredada» de los anteriores mandatos, dirigidos por su antecesor Marco Aurelio Pérez (PP-Agrupación de Vecinos).

Las 25 medidas de urgencia que pondrá en marcha el Consistorio del sur se presentarán públicamente el 23 de septiembre, fecha en que se cumplen cien días de gobierno del pacto firmado por el PSOE, Nueva Canarias (NC), Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos (Cs).

Según ha señalado Narváez, el grupo de gobierno «encuentra cada día muchas irregularidades, dificultades y problemas», entre las que ha destacado «2.000 facturas sin gestionar correctamente por valor de 15 millones de euros, deudas con los trabajadores de más de 500.000 euros y concesiones administrativas y alquileres sin contrato en vigor que suponen nueve millones de euros que dejan de entrar en las arcas públicas».

Además, ha añadido, «en contratación de servicios, suministros y obras hay más de 100 expedientes incompletos con un valor superior a los 100 millones de euros».

Sin embargo, «el dato más importante» es que el Ayuntamiento «no tiene presupuesto para 2019 porque el grupo de gobierno PP-Agrupación de Vecinos no fue capaz de aprobarlo», ha añadido la alcaldesa, quien ha señalado que esta situación «genera impotencia por tener 178 millones de euros en el banco que no pueden tocarse» debido a que «los procedimientos no se realizaron correctamente».

El concejal de Urbanismo y portavoz de CC en San Bartolomé, Alejandro Marichal, ha detallado que en este área «hay 8.800 expedientes sin resolver, más de cien expedientes paralizados que superan los 1.000 millones de euros, además de reclamaciones con sentencia firme superiores a 50 millones de euros que habrá que abonar en los próximos años».

Asimismo, según han explicado desde el Ayuntamiento, el municipio sureño lleva más de ocho años sin ninguna oferta pública de empleo, hay más de 225.000 euros pendientes de abonar a los empleados públicos con sentencias firmes y se deben abonar también más de 460.000 euros en concepto de horas extra.

Con respecto a grandes inversiones como la construcción del Siam Park o la instalación de una sede fija del Circo del Sol en el municipio, el Ayuntamiento ha mostrado su voluntad de facilitar dichas inversiones en Maspalomas, pero ha insistido en que, dada la situación, «se debe priorizar» en temas más importantes de índole social.

Los cuatro representantes de los partidos políticos que forman parte del pacto en San Bartolomé de Tirajana han lamentado que el anterior grupo, PP-AV, «se gastó más de 940.000 euros en Festejos y Eventos, más del 80 % de ese gasto ha sido irregular, con contrataciones a dedo», además del gasto de «más de 500.000 euros en los carnavales sin ningún contrato que lo ampare».

La alcaldesa ha asegurado que, «pese a la situación administrativa encontrada», el equipo de gobierno trabajará «con las mismas ganas e ilusión» para «sacar adelante el Ayuntamiento y al municipio del bloqueo en el que se encuentra» y ha insistido en que los 16 concejales del mismo «serán capaces» de hacerlo.