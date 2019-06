Unidas Podemos defiende la «inmunidad» de Puigdemont pese a no haber tomado posesión Pisarello, de En Comú Podem, hizo constar su malestar en la Mesa del Congreso por la no inclusión de los independentistas huidos o presos en la relación de eurodiputados que se les hizo llegar

La Mesa del Congreso recibió ayer la relación de diputados del Parlamento Europeo para tomar conocimiento de ella. Un mero trámite que, sin embargo, por un momento interrumpió el desarrollo de la reunión. El secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, hizo constar que no aparecían tres nombres de eurodiputados electos: los de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín. Si no aparecen en la lista es porque no han tomado posesión del acta, pero el común quiso recalcar su desacuerdo —aunque su inclusión o no excede las competencias de la Mesa—.

Fuentes cercanas a la Mesa sostienen que Pisarello quería que los independentistas fugados de la Justicia o en prisión fuesen incluidos en la lista, pero desde su entorno lo niegan. Fuentes cercanas al político de En Comú reconocen el malestar por la ausencia de Puigdemont, Comín y Junqueras, pero aseguran que respeta las decisiones judiciales. Eso sí, entienden que estos sí tendrían que aparecer en el listado al estar protegidos por la «inmunidad» de la que gozan los eurodiputados.

Esta «inmunidad», sin embargo, no se adquiere hasta que se toma posesión del acta y ninguno de los tres lo ha hecho de facto. Puigdemont y Comín permanecen fugados de la Justicia y deben acudir a Madrid a recoger sus credenciales, lo cual evitan porque pesa sobre ellos una orden de detención en territorio nacional. La Junta Electoral Central (JEC) ya les ha negado permiso para tomar posesión mediante un poder notarial, por lo que por el momento sus actas permanecen vacías.

El caso de Junqueras, en prisión preventiva a la espera de que se dicte sentencia por el juicio del «procés» es algo distinto. Es el Tribunal Supremo quien le deniega permiso para salir de la cárcel a tomar posesión de su cargo porque podría utilizar su situación para eludir el proceso judicial abierto contra él y darse a la fuga.

Desde En Comú aseguran que Pisarello no pidió que se incluyan sus nombres en el listado de eurodiputados, sino que se limitó a hacer constar que no aparecían. Asimismo, aunque insistiendo en el respeto a la Justicia, criticó decisiones judiciales que a su juicio «vulneran derechos políticos de unos diputados» proclamados electos y cuyos nombres fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ayer por la tarde, el propio Pisarello lanzó un mensaje en Twitter posicionándose del lado de los cabecillas del «procés»: «Hoy hemos vuelto a denunciar en la Mesa la vulneración de los derechos de los presos y exiliados y de sus electores. Apoyamos el recurso presentado por Laura Borràs y hemos protestado por las decisiones judiciales que impiden a Junqueras, Puigdemont y Comín tomar posesión de su escaño».